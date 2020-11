La fiebre asiática: la pandemia que puso en jaque a las minas y Franco quiso ocultar

Así juega la memoria cuando pasan los años. José García Páramo (Mieres, 1931) recuerda que estuvo gravemente enfermo durante casi un mes, también el tacto de aquellas toallas húmedas. Sabe que no podía levantarse de febril que estaba y que le atendía en casa el doctor Bobias. Pero no consigue precisar el año en el que enfermó: “Fue en los cincuenta, seguro”. El diagnóstico inicial fue fiebre tifoidea pero, tiempo después, se preguntó si no habría sido una de las víctimas de una pandemia que Franco quiso ocultar. Se trata de la gripe asiática de 1957 (coloquialmente, en las Cuencas, “la fiebre asiática”), una enfermedad que llegó de Asia –como el coronavirus- y que puso en jaque al sector del carbón. Más allá: tambaleó el pilar que sostenía la autarquía franquista. El espacio cerrado de las minas fue un buen caldo de cultivo para propagar la enfermedad.

Con cientos de trabajadores enfermos y el cierre de pozos amenazando, la dictadura ordenó una vigilancia extrema de las bajas médicas y decretó un mutismo sepulcral. Se conservan de la época unos pocos titulares en la prensa y los testimonios de los vecinos de las Cuencas: “A los mineros nos trataban peor que al ganado, teníamos que producir aunque no estuviéramos bien”, afirma Páramo. Pero hay datos que no cubren ni el telón más férreo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1957 hubo 289.638 fallecimientos en España. Son casi 40.000 muertes más que las anotadas en los años que siguieron.

De vuelta a esa cama, en esa casa humilde en la que vivía José García Páramo. Entonces era “poco más que un guaje”, que trabajaba en la mina Dominica. “Era tuberu (el encargado de instalar las tuberías de agua y aire) cuando me puse malo”. “Recuerdo que hubo varias ‘pestes’ en los cincuenta. Caíamos malos muchos. La más sonada aquí en las Cuencas igual fue la gripe asiática, pero ya te digo que hubo varias como esto que hay ahora del coronavirus”, afirma.

El control era exhaustivo: “Eran los años más duros de la dictadura, no había información ni protestas”, apunta el historiador Ernesto Burgos. Vivirlo era peor. “Venía a casa el jurado de la mina o la Guardia Civil para ver si te podías levantar. Si estabas fuera de la cama y sin fiebre, aunque no te hubieras recuperado del todo, otra vez a la mina”, explica Páramo.

Una vigilancia de la que dan fe en el pueblo allerano de Boo, una de las localidades que sufrió un brote “tremendo”. En el barrio minero de La Pena, ahora desaparecido, la mayoría de los trabajadores estaban de baja: “Nos ponían a los niños a vigilar por si venía el jurado, porque los hombres salían a tomar el aire cuando se encontraban un poco mejor. Pero sabían que, si los cogían fuera de la cama, tenían que ir a trabajar en el acto”, explica una allerana que entonces tenía cinco años.

Las pocas noticias de la época sobre la pandemia afirman que la gripe asiática “entró en España por el norte”. Y afectó más a los hombres: “Las mujeres no tenían vida social apenas, los hombres trabajaban en la mina y luego iban al chigre. Por eso se contagiaban más”, relatan los testimonios.

“Hubo muertos. Pero lo que de verdad sorprende es que siguiéramos vivos, no sé cómo sobrevivimos”, señala Páramo, repasando fotos de la época con sus compañeros. Él dice que le salvó el doctor Bobias, un médico joven que acababa de llegar a Mieres. “Me traía medicinas y como unos caldos o purés que tenía que comer, aunque no tenía nada de hambre”. Además de la fiebre, perdió todo el pelo. “Luego me salió rizado”.

Y vuelta al tajo. “Las condiciones eran malísimas, estábamos hacinados y nos lavábamos en el río, que estaba ‘xelau’”, explica. En el año 1958 hubo una protesta minera, casi un “ensayo general” para la “huelgona” de 1962.

–¿Tuvo algo que ver la pandemia con el inicio de las protestas?

–Todo tuvo que ver, porque nos trataban como a animales.

Páramo se detiene en una foto de cuando estuvo en la cárcel por participar en las protestas: “De esta foto ya murieron casi todos, me parece que solo quedo yo”.

–¿Tiene miedo del coronavirus?

–Ni gota. Llevo la careta (la mascarilla) y lo que me pidan, pero hay que tirar con todo, no se puede amedrentar uno por nada. Ni por una gripe, ni por los palos de los grises.

Así habla un superviviente.