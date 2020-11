El Presupuesto estatal no incluye fondos para culminar el soterramiento de Langreo

El nuevo convenio para culminar las obras del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo no tiene aún las firmas estampadas de las tres administraciones (central, regional y local) que permitan poner en marcha los trabajos tras tres años parados. Aunque el Principado estimaba en agosto que un mes después quedaría suscrito, no ha sido así. La inquietud vecinal –patente desde hace años al asistir a la elaboración de cinco convenios y el reajuste en dos ocasiones de las anualidades por no firmarse en los ejercicios en los que se redactó– se ha acrecentado al comprobar que en el proyecto de Presupuestos del Estado para el próximo ejercicio no aparece ninguna partida específica para la obra del soterramiento.