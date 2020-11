Los vecinos exigen culminar la obra del soterramiento, que lleva tres años parada

El Presupuesto estatal para 2021 no recoge ninguna partida específica alusiva al proyecto, al contrario de lo que sí ocurre con los planes de vías de Avilés y Gijón, que sí tienen partidas concretas con nombre y apellido. No obstante, Delegación del Gobierno indicó ayer que sí hay fondos para el proyecto de Langreo en las cuentas estatales. Se trata de una cuantía de 23,4 millones incluida en el epígrafe de actuaciones de un nuevo plan de cercanías, el denominado “Cercanías 25” en Asturias (con un montante total de 71,5 millones de asignación presupuestaria). Hasta ahora, los anteriores planes de cercanías nunca habían incluido el soterramiento de Langreo.

“A esos 23,4 millones, además, hay que sumarles los otros nueve que, a través de los fondos mineros, aportará́ el Principado para la urbanización de la superficie”, señaló el secretario general de la Agrupación Socialista en Langreo, Toni Ríos. Y añadió: “En conjunto, hablamos de cantidades muy importantes para avanzar de una vez con un impulso firme hacia el final de las obras”. “Espero que la información de Delegación del Gobierno aclare las cosas”, sentenció la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú.

Nada más lejos para el portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez. El concejal afirmó que el soterramiento “está siempre envuelto en el oscurantismo, queremos que sean transparentes porque se trata de una actuación por la que llevamos años esperando”. “Es necesario que el Adif explique públicamente cuáles son los planes para esta actuación y los plazos que se manejan”, añadió el concejal del Ayuntamiento de Langreo.

Los plazos se han dilatado “en exceso”, señaló. Tanto, que se han redactado ya cinco convenios para ejecutar la obra. En dos ocasiones, al no firmarse en los ejercicios en los que se elaboraron los documentos, se tuvieron que reajustar las anualidades. Este último convenio recoge el dinero necesario para la denominada superestructura (colocación de las vías, catenaria y señalización), obras complementarias y urbanización de los terrenos liberados. “Mientras no se firme el convenio, es imposible gastar ni un solo euro”, aclaró Sánchez. Y aseguró que la última vez que cuestionaron al gobierno local sobre el acuerdo, “se nos dijo que estaba pendiente de un trámite administrativo. De no ser así, nos estarían engañando”.

Más directo se mostró David García, de la Plataforma por el Soterramiento. “Nos han mentido”, afirmó. Y echó la vista atrás para recordar una visita en vísperas de elecciones: “Tanto Carmen Arbesú como Adrián Barbón, entonces candidatos a la alcaldía de Langreo y a la Presidencia del Principado respectivamente, aseguraron en Langreo que lo más beneficioso para esta actuación sería que todas las administraciones estuvieran gobernadas por el PSOE. Dijeron que esto aceleraría el proyecto, promesa que no se ha cumplido”, destacó. Va más allá y tilda a José Luis Ábalos, ministro de Transporte de “mentiroso compulsivo”. “Si hubiera dicho la verdad en los plazos, la obra tendría que estar ya en marcha”, concluyó.

El último plazo puesto sobre la mesa por las administraciones se prevé difícil de cumplir. La instalación de las vías está marcada para 2021 y la urbanización, para 2022. “Hay que tener en cuenta que, solo la adjudicación de una obra de esta envergadura lleva medio año en el mejor de los casos”, zanjó Jesús Sánchez.