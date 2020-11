Dos años de espera en el Santiago Apóstol para cambiar unas ventanas

Independientemente de ese problema, remarcó Gloria García, se dejaron sin cambiar cuatro ventanas en el salón de actos ubicado en el edificio central. Para terminar estos trabajos, en 2018 se solicitó la obra, “para la que había hasta dinero, pero todavía no se ha hecho nada porque no ha llegado la autorización”. Asimismo, la diputada destacó que ese salón “se está utilizando actualmente como clase, con los consiguientes problemas que entraña el que todavía no se hayan cambiado esas ventanas, y los cristales ya se han caído hasta en dos ocasiones”.

Ante estas afirmaciones, el director general de Patrimonio se comprometió a buscar el expediente de la obra para ver “qué ha podido pasar” con el objetivo de reparar el error.