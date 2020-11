Por las calles y ante los Ayuntamientos, los hosteleros llamaron la atención sobre su situación tras el cierre decretado para sus negocios hasta el 18 de noviembre. En Langreo y en San Martín del Rey Aurelio, las concentraciones concluyeron ante el Consistorio. “Hemos pedido por registro una reunión con el equipo de gobierno local y con los partidos políticos”, indicó Iván Suárez, después de que varios representantes de los congregados hablasen con la Alcaldesa, Carmen Arbesú, y varios concejales del equipo de gobierno a las puertas del Ayuntamiento.

El ejecutivo municipal “nos pidió que nos constituyésemos como plataforma para poder reunirnos con otras asociaciones del sector y partidos políticos en la mesa de diálogo social del Ayuntamiento pero no lo vamos a hacer”, dijo. Defiende Suárez que el suyo es “un movimiento espontáneo que reúne a autónomos, hosteleros y comerciantes afectados”. Por eso, espera que el encuentro pedido “pueda producirse hoy y si el gobierno local no quiere convocaremos a los partidos de la oposición para reunirnos en la plaza del Ayuntamiento”.

“No ingresamos pero tenemos que pagar”, aseguró el hostelero Pablo Taberna, que reclama al ejecutivo que dada la situación generada por la crisis sanitaria “se moje con las tasas municipales y traslade al Gobierno central cuál es la situación que atravesamos”. Los hosteleros y comerciantes que se reunieron ayer en Sama tienen varias peticiones sobre la mesa. Entre ellas figura que “se dé máxima prioridad a los ERTEs de los trabajadores de los negocios”, remarcó Taberna. Con pancartas en las que se podía leer “Ni somos el problema ni nos dan solución”, los concentrados permanecieron alrededor de una hora en la plaza del Consistorio.

En San Martín del Rey Aurelio, los hosteleros llevaron su protesta por las calles de El Entrego, Blimea y Sotrondio. Salieron en coche, furgonetas y camiones por las vías del concejo y concluyeron delante de la Casa Consistorial, donde fueron recibidos por los concejales Cintia Ordóñez y Domingo Suárez y el teniente de alcalde Honorino Montes. El próximo martes se reunirán con el Alcalde, José Ángel Álvarez “Quirós”, que, afirmaron fuentes del gobierno municipal, ayer no pudo estar en el encuentro.

“Necesitamos que el Ayuntamiento nos ayude con las tasas porque si no muchos no podremos volver a abrir”, señaló una de las hosteleras que participó ayer en la protesta en San Martín del Rey Aurelio. Un compañero pedía al Principado “que dé un paso atrás en la medida que aplicó esta semana y que nos deje volver a abrir nuestros establecimientos”. Con sus negocios cerrados, los hosteleros y los comerciantes que no pueden continuar con su actividad ante el cierre decretado por el Principado esperan poder reunirse con los responsables de las administraciones locales y regionales para trasladarles sus peticiones.