Los cazadores alertan: “Los animales siguen entrando en la Autovía Minera”

Conducir por la Autovía Minera es un peligro. Así lo atestiguan desde la Sociedad de Cazadores de Mieres, cuyo presidente, José Antonio Martínez, afirma que “los animales siguen entrando en esta carretera porque el Principado sigue sin hacer caso a nuestras demandas”. Martínez, que acaba de ser reelegido en el cargo por cuatro años más –ya lleva ocho–, asegura que este es su principal campo de batalla, pero no el único. Otro aspecto que destaca es el de los agujeros de mina que hay por el monte, que “suponen un peligro tanto para los cazadores como para sus perros” y ya les han dado más de un disgusto.

Martínez tuvo que competir en las elecciones con otro candidato, Gerardo Fernández. Si bien, obtuvo un respaldo mayoritario por parte de los socios, que aprobaron la gestión que ha desempeñado durante los últimos ocho años. De los 303 socios que tiene la sociedad, acudieron a votar un total de 196 cazadores, lo que supone un 64,7 por ciento. José Antonio Martínez recibió 129 votos frente a los 67 de su adversario, saliendo reelegido. De todos modos, tal y como explicó, “será el último mandato, ya que no se nos permite presentarnos más de tres veces”.

Entre los cambios que ha introducido tras resultar vencedor está poner una cuota para los monteros, algo que ya existía en la mayoría de los cotos de caza de Asturias. Y por otro lado, “seguimos peleando con lo de las vallas rotas en la Autovía Minera porque no han tomado ninguna medida y los animales siguen entrando”. De hecho, explicaba Martínez que hace poco les avisaron de que habían atropellado a un perro en la autovía. Finalmente no fue de los del coto de Mieres, sino de sus vecinos en Langreo, “pero ese animal tuvo que entrar por algún lado, y es porque no se ocupan del mantenimiento de la valla cinegética”. El presidente de los cazadores de Mieres también explicó que la aseguradora Catalana Occidente ha reclamado al Principado los pagos por daños, ya que entiende que el responsable último es la Administración autonómica.

Otro de los problemas que preocupan a los cazadores de Mieres son los agujeros de mina que se encuentran por el monte. La sociedad elaboró en el pasado un documento en el que daban cuenta de la existencia, al menos, de sesenta agujeros de mina en el entorno del coto. El documento fue trasladado a Hunosa, que se comprometió a hacerse cargo de ellos, pero de momento no se ha hecho nada.