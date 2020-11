El Principado deja sin plan de integración, por falta de plazas, a una joven autista de Mieres

Así es Andrea Sebastián, una joven mierense de 21 años. Mucho más que su diagnóstico: Trastorno del Espectro Autista (TEA) e hiperactividad. Mucho más que unas cifras: se estima que uno de cada 160 niños (diagnosticados o no) padecen autismo.

Andrea adora a su madre, Mónica Lago, pero este curso están pasando demasiado tiempo juntas. La joven terminó el año pasado su escolarización en el Colegio Especial de Santullano. El Centro de Atención Integral (CAI) Cardeo, recurso que ahora le corresponde por edad, no tiene plaza para ella. La falta de escolarización, asegura su madre, “está perjudicando seriamente su desarrollo de forma severa”.

Andrea tira del brazo de su madre y balancea la pierna, adelante y atrás, cuando reciben a LA NUEVA ESPAÑA. “No para de moverse, tiene un diagnóstico de hiperactividad”. Desde que se estrenó en el mundo. Explica su madre que la joven nació prematura, dos meses antes de la fecha prevista, y fue ingresada en una incubadora con respirador. “Se lo quitó, entonces ya era hiperactiva, y estuvo sin oxígeno por unos segundos”. Le quedaron secuelas para siempre, sobre todo en su desarrollo cognitivo.

Habla muy poco, apenas mantiene la mirada. Pero sonríe y saluda cuando posa para la foto: “Sí, me gustan”, dice abrazada a mamá. Nunca la suelta: “Para mí es una satisfacción muy grande como madre, poder disfrutarla y estar con ella todos los días. Pero creo que acudir al centro de Cardeo es lo mejor para las dos, sobre todo ahora que la situación es tan complicada”.

Están en un momento difícil. Mónica Lago es la única persona que cuida de Andrea. El año pasado, la mujer fue diagnosticada de cáncer de colon. La operaron en enero. La cirugía dolió, pero el alma se le rompía: “Tuve que dejarla en una residencia durante seis meses, mientras estaba a tratamiento. Fue muy difícil para ella y para mí”, explica, con la voz temblando.

La situación era extraordinaria. Para la familia, por la operación de Mónica; para el mundo, por la pandemia del coronavirus. Aún así, solicitaron en tiempo y forma la matrícula en el CAI Cardeo. En septiembre, como no recibían contestación, Mónica Lago se puso en contacto con el centro: “Me dijeron que no había plazas, que no sabían el tiempo que habría de espera. Sabemos de un caso que les llevó más de un año entrar, no podemos permitírnoslo”. En el colegio de Santullano no tenían inconveniente en que Andrea cursara un año más: “Se negaron desde la Consejería. La verdad es que la Administración regional no me ha dado la cara para nada”, matiza Lago.

Los días pasan y Andrea está cada vez más inquieta. Sigue con la pierna, adelante y atrás, durante la conversación: “Antes tenía una rutina, socializaba más. Ahora está en casa, come y duerme. Intento entretenerla, pero a ella le gusta mucho la actividad física y no puedo seguirla”.

Le encanta salir a correr, pero lleva meses sin practicar su deporte favorito porque su madre teme no poder controlarla y que se haga daño. Algunas noches, como no está cansada, las pasa en vela. “Y yo con ella”, asegura Mónica Lago.

Estar con gente de su misma edad. Aprender en los talleres, practicar coreografías y hacer ejercicio. Volver a aquella rutina que a ella tanto le gustaba. Empezar ya en el CAI Cardeo es imprescindible para que Andrea no pierda esa sonrisa que parece iluminarlo todo. La que muestra cuando una desconocida le pregunta si le gusta bailar. Y ella responde: “Bailar, sí”. Le da la mano y se mueve a un ritmo que nadie más escucha.