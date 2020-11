Langreo comienza a devolver las tasas abonadas por instalar terrazas hosteleras

En mayo, entre las primeras medidas acordadas por la Mesa para la reactivación de Langreo, figuraba la de condonar las tasas por ocupación de calles y plazas hasta el final del año. El Ayuntamiento percibía cada año alrededor de 80.000 euros por las tarifas que se aplican a la instalación de terrazas. En esa reunión del órgano en el que participan el equipo de gobierno municipal, los partidos políticos de la oposición, sindicatos y asociaciones empresariales también se consensuó permitir que las terrazas hosteleras puedan ampliar la superficie que ocupaban en los espacios públicos para así aumentar la distancia entre las mesas y la separación de los clientes.

El Ayuntamiento ha convocado para hoy una comisión urgente de Comercio y Promoción Económica y para mañana la de Hacienda. En estas reuniones los representantes de los partidos políticos analizarán la tramitación de las ayudas municipales comprometidas a los autónomos y pymes durante el confinamiento y que fueron aprobadas cinco meses atrás. También tratarán las peticiones trasladadas por los colectivos que se han visto obligados a cerrar de nuevo sus negocios.

El Ayuntamiento recibió 419 solicitudes de ayuda por parte de autónomos y pymes, que aún no han sido resueltas. Aunque todas las peticiones cumplieran los requisitos y se beneficiasen de la ayuda máxima, que es de 500 euros, no se llegaría a alcanzar el montante global de la partida, que es de 450.000 euros. El Ayuntamiento indicó meses atrás que estudiará nuevas ayudas para destinar la cuantía sobrante. En el último Pleno, tanto Unidas por Llangréu como el PP aludieron al “fracaso” del gobierno local en la gestión de las ayudas a los autónomos y pymes pero también a las familias, ya que aún no se aprobaron las bases. Ciudadanos reclamó en esa sesión plenaria la convocatoria urgente de las comisiones de Comercio y Hacienda.

Hosteleros y comerciantes del municipio, que reclaman apoyo, tienen el compromiso del Ayuntamiento de Langreo de que buscará la fórmula legal para aplicar una moratoria a sus pagos.