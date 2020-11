Creativo, cariñoso, intuitivo y, sobre todo, un luchador por San Martín del Rey Aurelio, y concretamente por El Entrego. Así era el fallecido José Manuel Blanco Braña, “Chema”. Conocido sobre todo por impulsar el Museo de la Minería y la fiesta gastronómica de les Cebolles Rellenes, entre otras muchas iniciativas que lo llevaron a ser designado hijo predilecto del concejo.

“Nos proponía desarrollar cosas que los demás no veíamos, yo siempre andaba corriendo detrás de él”, apunta su amigo Mariano Fernández, con el que creó la fiesta gastronómica entreguina. Y relacionada con este hito, daba cuenta Fernández, entre las múltiples anécdotas que ambos vivieron, una muy especial: “Ocurrió cuando fuimos a la delegación de Formación y Turismo, no sé si en 1971 o 1972, para que declarasen la media jornada no laborable para celebrar las fiestas, una propuesta que logramos que aprobaran”.

“Chema era una persona muy meticulosa, y amable a la vez, además tenía muchas ideas” Mariano Fernández - Cofundador de les Cebolles

“Es difícil no valorar todo lo que Chema ha hecho de bien, tanto por los demás como por el concejo” Santiago Romero Santiago Romero - Director del Mumi

“Llevaba El Entrego y San Martín en su ADN, trabajador por cualquier iniciativa en la comunidad” Chus Pedro - Cantante

“Era muy modesto, le hicimos un homenaje en El Bosquín y solo acudió porque no tenía ni idea” Severino Antuña - Profesor

Fue en esa celebración gastronómica y festiva en la que se organizaba un concurso de poesía en asturiano en el que el cantante Chus Pedro, la mitad de “Nuberu”, participaba como jurado, entre otras personalidades. “Nos reuníamos en la trastienda de su establecimiento, donde su mujer nos traía unas tortillas buenísimas; además, los dos hemos compartido muchos culetes en el bar Concheso”, rememora el artista.

Pero Chema Blanco también destacó por el interés que tenía sobre la historia. Así lo recuerda el profesor Severino Antuña: “Atesoraba muchísima información sobre el concejo, que además compartía con quien la necesitase”. Es más, el docente atestigua que “tenía unos armarios en la trastienda de su comercio perfectamente organizados: podías preguntarle sobre cualquier cosa, que te lo buscaba”. Por eso, asegura, “conviene que su legado se encuentre en un lugar destacado, que no se pierda”.

Hildegart Blanco, expresidenta de la sociedad de festejos “L’Entregu”, también pasó muchos momentos junto al fallecido. “Vivimos en la misma calle, nos veíamos casi todos los días, pero, además, fue quien me casó cuando fue concejal en el Ayuntamiento de San Martín”, relata. Un proceso en el que Chema Blanco “tuvo que aguantarme mucho, porque yo llevaba tiempo viviendo con el que era mi novio y no me hacía gracia la idea de casarme, pero él me acabó de convencer”.

”Profesaba un gran amor por el pueblo, por su desarrollo turístico, cultural y económico” Hildegart Blanco - Expresidenta de Festejos “L’Entregu”

“Se caracterizó por su defensa activa de los intereses y los valores del concejo, y su compromiso cultural” José Ángel Álvarez - Alcalde de San Martín

“Como socio de la entidad, Chema era una persona que siempre estaba ayudando” José María Fernández - Presidente de “La Cultura”

“Chema tuvo una incesante labor como emprendedor social y dedicó mucho esfuerzo” Enrique Fernández - Consejero de Industria

Junto a les Cebolles Rellenes, otro de los hitos de Chema Blanco fue el Museo de la Minería, del que fue impulsor. Su director, Santiago Romero, asegura que la institución “tiene una deuda moral con personas como Chema, no quiero quitarle mérito a todas las entidades que pelearon por el museo, pero la suya fue una voz escuchada y respetada, nunca se reconoció bien su papel, y mostraba mucha alegría cada vez que incorporábamos algo nuevo”. También participó en otras sociedades, como en “La Cultura”, cuyo presidente , José María Fernández, destaca que era “un gran señor”. Palabras que se suman a las del exalcalde de San Martín y actual consejero de Industria, Enrique Fernández; el regidor de San Martín, José Ángel Álvarez, “Quirós”, y el presidente del Coro San Andrés “Sergio Domingo”, Jesús Montes Sanzo.