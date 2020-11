Lada, una aspirina para aplacar el covid

El medicamento –cuyo principio activo (ácido acetilsalicílico) se elabora exclusivamente en la planta que la farmacéutica Bayer tiene en Lada, en Langreo– adquiere así una nueva dimensión, aunque desde la compañía prefieren ser cautos: “Es necesario una mayor evidencia científica para confirmar este hallazgo”. Eso sí, dan cuenta de que hay varios estudios aleatorizados en marcha y esperan ver resultados adicionales para confirmar si la aspirina puede ser una opción de tratamiento.

La investigación expone que los pacientes de covid que estaban tomando aspirina eran menos propensos a ingresar en cuidados intensivos o a conectarse a un ventilador mecánico. No sólo eso, también tenían menos probabilidades de morir por coronavirus en comparación con otros. Eso sí, al igual que la propia Bayer, los investigadores son cautelosos y afirman que el estudio tendría que ser confirmado a través de un ensayo clínico aleatorio.

La investigación de la Universidad de Maryland se realizó con los registros de 412 pacientes, con una media de 55 años, hospitalizados por complicaciones del coronavirus. Una cuarta parte de ellos tomaban una aspirina diaria. Con estos datos, descubrieron que el riesgo de ingreso en cuidados intensivos entre ellos había bajado un 43%, siendo el descenso del 47% en el riesgo de mortalidad. Los investigadores consideran que “los efectos anticoagulantes de la aspirina proporcionan beneficios a los pacientes de coronavirus al prevenir la formación de microcoágulos”. Indican también que antes de tomar aspirina hay que consultar con el médico, porque “no todos los pacientes pueden ser capaces de tomarla con seguridad, como los que tienen un mayor riesgo de sangrado por una enfermedad renal crónica, por ejemplo”.

Cautela de Bayer

Desde la farmacéutica Bayer aseguraron a este diario conocer “los resultados del estudio retrospectivo que ha lanzado recientemente la University of Maryland School of Medicine, que ofrece señales positivas sobre cómo el ácido acetilsalicílico podría prevenir complicaciones graves provocadas por el coronavirus”. En este sentido, aunque consideran que es “un avance muy interesante, se trata de una indicación no aprobada para este fármaco en ningún país. Tal y como indican los autores del estudio, es necesario una mayor evidencia científica para confirmar este hallazgo”. Añaden que, “a día de hoy, hay varios estudios aleatorizados en marcha y esperamos ver resultados adicionales sobre si el ácido acetilsalicílico podría ser una opción de tratamiento” del coronavirus.

Confirmar que la aspirina ayuda en la lucha contra el coronavirus supondría un impulso a este medicamento, cuyo principio activo se fabrica en sus totalidad en Langreo.