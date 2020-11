Los sindicatos mineros, CC OO de Industria y UGT-FICA, se mostraron ayer muy críticos con la situación de los excedentes de la minería del carbón, cuya situación, casi dos años después de cerrarse los pozos, sigue sin solventarse. Por ello, las centrales reclaman al Gobierno que desbloquee la situación, al tiempo que piden una Comisión de Seguimiento para pactar una solución definitiva para los 324 trabajadores que se han apuntado a la bolsa de empleo, 119 de ellos asturianos.

“Pasados los dos años de la firma del nuevo Plan del Carbón, la valoración que hacemos los sindicatos CC OO Industria y UGT FICA es que la bolsa de empleo continua con los mismos trabajadores que se apuntaron sin que haya habido ningún movimiento ni recolocación, sin comenzar la restauración de minas y sin iniciar la formación”, manifestaron las centrales sindicales. Y recordaron que tanto a mediados de octubre como el pasado 5 de noviembre, pidieron una reunión con el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social. Al no recibir contestación, el miércoles se dirigieron al Instituto de Transición Justa reclamaron la convocatoria de una Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco del Carbón para la próxima semana “con el fin de avanzar en soluciones sobre los compromisos adquiridos y definir medidas concretas de acompañamiento y cobertura a los trabajadores de la bolsa que finalizan el próximo 31 de diciembre de este año hasta que se inicien las labores de restauración u otras empresas seleccionadas que obtengan fondos públicos dentro del amparo de este acuerdo y estos excedentes se vayan recolocando”.

La bolsa está compuesta por 324 trabajadores, de los que 119 corresponden a minas en Asturias, otros 193 a explotaciones en Castilla y León, y 12 más a Aragón. “Desde CC OO de Industria y UGT-FICA solicitamos, una vez más, que los responsables firmantes del Acuerdo tengan en cuenta que estos excedentes no se pueden ver agraviados por los retrasos e incumplimientos del Plan y convoquen las reuniones solicitadas con carácter de urgencia puesto que queda mes y medio para que agoten las prestaciones y no es culpa de los trabajadores que esto aún no esté solucionado”.