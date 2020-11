Situación estrambótica la que se vivió, en la mañana de ayer, en la localidad allerana de Moreda. Y es que un camión de notables dimensiones quedó prácticamente varado en una de las calles del barrio de San Isidro, cuando intentaba atravesarla. La falta de señales de advertencia en cuanto al volumen y peso de los vehículos que pueden atravesar estas estrechas vías del barrio provocó que el conductor avanzara hacia una ratonera de la que finalmente pudo salir, no sin provocar un tremendo atasco y riesgo para los coches aparcados, que no sufrieron tampoco ningún daño.

En las primeras horas de la mañana de ayer sábado, un camión de gran tonelaje, que portaba un gran cargamento de forrajes para la alimentación del ganado, trató de adentrarse en la barriada allerana a través de la calle Joaquín Rodríguez Muñiz, vía de un solo sentido, en la que además los vehículos pueden estacionar a ambos lados de la calzada. A medida que iba avanzando, el conductor se vio bloqueado al quedarse sin espacio para maniobrar. Fue entonces cuando el chófer, que había formado un buen atasco tras de sí, tuvo que comenzar una maniobra marcha atrás para poder salir del embrollo. La pericia y experiencia del conductor le permitieron salir, de forma lenta, pero segura, sin dañar ninguno de los vehículos que flanqueaban su camión, al que había dejado prácticamente varado.

Este hecho no es nuevo en Moreda, ya que desde hace tiempo, las señales que indicaban la prohibición del paso de vehículos de gran tonelaje hacia esta barriada ya no están. Desaparecieron por causas que se desconocen, y no volvieron nunca a reponerse. Por eso, los vecinos reclaman al Ayuntamiento que actúe para volver a colocar los indicativos y ganar en seguridad en estas céntricas calles.