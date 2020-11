“Es por la inseguridad y por la falta de oportunidades de trabajo por lo que decidí venir acá. Nadie deja su país, su familia y todo lo que conoce por gusto”, afirma esta mujer, que reside en la zona rural de las Cuencas. Está en situación irregular en Asturias, no tiene ni un solo documento al que agarrarse.

Una situación dura. Vive escondida, con miedo. Además, no puede trabajar legalmente. “Lo poco que he conseguido ganar trabajando, lo he enviado a mis hijos. El Gobierno tendría que tener en cuenta nuestra situación e intentar ayudarnos”, afirma María que, además del secuestro, en Honduras vivió otros dos robos en plena calle.

Lo vivido la hizo fuerte. Por eso ella resiste, contra todo y a pesar de todos. También contra los bulos que ensucian a diario su nombre y el de otros en su situación: “Tengo ya tres años en Asturias, en España, y nunca me han dado una ayuda económica. Eso que se dice de que los inmigrantes irregulares tenemos pagas es mentira. Es rotundamente mentira”, reitera, con la voz cansada. Una mentira para sembrar odio.

“A pesar de todos estos problemas decidimos venir porque nuestra patria no nos ofrece nada. Ni oportunidades, ni seguridad ni nada”, afirma. En Honduras tenía una vida que la ahogaba: no podía hacerse cargo de su familia, ni trabajando de sol a sol. “La moneda allá está muy devaluada y con poco que ganes en España ya puedes ayudar algo a la familia. Cien euros son como 2.000 lempiras (la moneda de Honduras)”.

Vive con miedo de que alguien descubra su situación y la deporten. De vuelta a la inseguridad, a la falta de recursos. Espera encontrar pronto un empleo a tiempo completo. Ese es uno de los requisitos para regularizar su situación, además de una serie de documentos que incluyen estar empadronada en el municipio en el que reside. Afortunadamente, dice, sí ha encontrado una red de apoyo entre sus vecinos. “Me ayudan en lo que pueden. Para mí, ahora, son mi otra familia”.