“En mi país no puedo tener atención sanitaria ni optar a una buena alimentación”

Es casi una indocumentada en España, pero tiene un papel al que agarrarse: una cita con Extranjería, el próximo mes de marzo, en el que tratarán su asilo. Hasta entonces, no tiene permiso para trabajar: “Es una situación muy difícil, no me puedo mantener ni mucho menos ayudar a la familia que tengo en Venezuela”.

Acaba de cumplir los sesenta años. En su país natal lo dejó casi todo: parte de su familia, su hogar y un negocio de costura que no iba del todo mal. “Pero vivir allá es imposible. Los precios se ponen en dólares y la moneda oficial es el bolívar, ¿quién lo entiende? Nadie”. Pasa por delante de un bar, la persiana bajada: “Me asusta un poco esto que les está sucediendo ahora aquí. En Venezuela, buena parte del problema es que otros tomaron las decisiones que solo afectan al pueblo. Y nosotros se lo permitimos”.