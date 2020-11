La biomasa no prende en Hunosa

Sin embargo, esta no es la primera vez que las iniciativas de la compañía estatal en biomasa parecen salir mal paradas. Esto ocurrió cuando la actual presidenta del PP de Asturias, María Teresa Mallada, estaba al frente de la compañía. Hunosa planeaba la puesta en marcha de una central térmica de biomasa de nueva creación en el polígono de Reicastro, en Mieres. En aquella ocasión, el proyecto era una central modesta, de 15 megavatios y una inversión de más de cuarenta millones de euros.

La térmica de Reicastro se dio primero de lleno contra un real decreto ley que cortó de raíz las primas a las nuevas instalaciones, con lo que se paralizó el proyecto. La iniciativa resucitó en 2015 cuando se anunció una nueva subasta eléctrica de renovables. Sin embargo, al ser tan modesta –solo quince megavatios– se quedó fuera, con lo que el proyecto acabó en el olvido.

Ahora, que la iniciativa es mucho más ambiciosa, vuelve a estar en jaque. Esto ha hecho que salgan voces criticando la política energética del Gobierno, como CC OO en Hunosa, que pretende que el Ejecutivo cambie de decisión y permita que se desarrolle la central térmica de biomasa en La Pereda.

El proyecto. Más allá del modelo de subastas, el proyecto para la central térmica de La Pereda sí cuenta con el apoyo del Gobierno central. La hibridación de la térmica supondrá una inversión total de 22,5 millones de euros.

Más allá del modelo de subastas, la hibridación de la térmica, que actualmente quema estériles de la propia compañía, sí tiene apoyo del Gobierno, al menos para realizar las obras necesarias. Además, el próximo es el último año en el que Hunosa tiene permiso para seguir quemando carbón.

El proyecto va suponer una inversión de 22,5 millones de euros. En el borrador de los Presupuestos Generales del Estado aparece una partida de 6,9 millones de euros para este cometido, dentro de las inversiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el accionista universal de Hunosa.

Para mantener activa la térmica de la Pereda con biomasa, Hunosa requerirá de sus 4.000 toneladas de producción propia, además de otra importante cantidad ajena. La empresa dispone de una masa forestal de 2.400 hectáreas potencialmente productora de combustible vegetal. Pero el informe europeo “Playing with fire”, publicado por el grupo Sandbah de expertos en cambio climático, considera que una térmica de biomasa de Hunosa requeriría consumir anualmente 0,19 millones de toneladas (190.000 toneladas), el equivalente a 14,3 kilómetros cuadrados de superficie arbórea. Sean acertados o no los datos de este informe, la futura térmica de biomasa de La Pereda será la piedra angular de la división energética de Hunosa para su futuro. Aunque la compañía no deja de lado otras iniciativas.