Indignación en San Martín por un “botellón” en El Abeduriu: “Es intolerable”

La Guardia Civil de San Martín recibió el aviso a las 16.14 horas. En la llamada, un vecino alertaba de que se estaba organizando un “botellón” en la campa del Abeduriu. Esta campa tuvo unos años de esplendor como área recreativa pero, actualmente, está poco frecuentada. Se encuentra muy próxima a la localidad de El Entrego, a unos dos kilómetros de distancia.

La declaración de los testigos puede ser clave para la investigación de este caso. Según ha podido saber este diario, los jóvenes habrían llegado al lugar en, al menos, tres coches que iban llenos. Por lo tanto, llegaron a concentrarse un mínimo de quince personas (actualmente no están permitidas las reuniones de más de seis personas no convivientes). Estaban bebiendo y no respetaban, según informaron a las fuerzas de seguridad, ninguna de las medidas de seguridad para el control de la expansión del virus: ni mascarilla, ni distancia de seguridad, ni el ya citado límite de reuniones entre no convivientes.

La Guardia Civil llegó al lugar poco después de la llamada de alerta. Honorino Montes destacó que los hechos denunciados por los vecinos no pueden tolerarse en la difícil situación en la que se encuentra Asturias, “con los hospitales al borde del colapso, en un ascenso imparable de ingresos en planta y en las UCI, y con los profesionales sanitarios al límite. Y, lo más grave de todo, la pérdida continua de vidas”, destacó.

Una vez más, el representante municipal apeló a la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento “de las normas de protección de la salud”. Gesto imprescindible, concluyó para que “entre todos, contribuyamos a frenar una transmisión comunitaria del virus”.