El SOMA-FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO, en la que se enmarca la sección sindical de Hunosa, han presentado alegaciones contra la orden que regula la subasta de las renovables, y cuyo texto inicial deja muy tocado el proyecto para convertir la térmica de La Pereda en una central de biomasa, con el objeto de que pueda seguir funcionando. Este proyecto es troncal en el futuro de Hunosa, por lo que a su desarrollo se fía buena parte del futuro de la hullera estatal.

Desde el SOMA, señalaron ayer que sus alegaciones inciden especialmente en “la exigencia de que se realicen las modificaciones normativas necesarias para poder incluir el proyecto de la central térmica de La Pereda en un mecanismo de apoyo de energías renovables, como proyecto de transición justa, y considerando criterios ambientales, económicos y sociales, en la línea de lo recogido en los distintos acuerdos sellados con el Gobiernos de España para las comarcas de carbón y centrales térmicas en cierre”.

El SOMA quiso recordar el compromiso de Pedro Sánchez con la hullera, cuando aseguró que iba a situar a Hunosa “a la vanguardia de la Transición Energética”, y de la Ministra de Transición Ecológica, que aseguró que no iba a dejar a nadie atrás. “Si no se consideran las alegaciones al texto, Hunosa no estará a la vanguardia y muchos trabajadores se quedarán atrás, porque supondrá poner riesgo la continuidad de la empresa pública”, aseguró la central.

Desde CC OO de Industria, por su parte, también anunciaron que ya han presentado las correspondientes alegaciones a la orden, concretamente en lo que se refiere a la biomasa. “Para CC OO de Industria de Asturias el formato presentado podría hacer inviable los proyectos que actualmente en nuestra región se encuentran en fase de desarrollo”, señalaron desde la central, para poner el foco “en aquellos que tienen posibilidad de ubicarse en las comarcas mineras asturianas como son la hibridación con biomasa de la central térmica de La Pereda y el proyecto de central de biomasa en terrenos de las antiguas explotaciones mineras en Cerredo”.