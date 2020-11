La situación límite que están viviendo los sectores del comercio y la hostelería hizo que saltarán las chispas esta mañana en Mieres. A punto estuvo de acabar en tangana. Incluso el Alcalde se llegó a encarar con uno de los comerciantes, que trataba de abordarle. La polémica se podría dividir entre dos grupos diferentes: los aglutinados en la Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal (UCC), y los que no. La concentración prevista por los primeros no llegó a celebrarse, al estar los segundos con una protesta previa en la plaza del Ayuntamiento, y portar carteles pidiendo la dimisión del presidente del Principado, Adrián Barbón, algo con lo que no estaban de acuerdo desde la UCC, que había convocado una protesta al mediodía.

El clímax de la tensión vivida se produjo cuando uno de los comerciantes, Pelayo González, que pertenece al sector del textil en Mieres y que ha colgado vídeos en las redes sociales increpando con dureza a Adrián Barbón, tomó la palabra intentando presionar a la concejala de Comercio, y posteriormente al alcalde, Aníbal Vázquez, para que subieran a un improvisado atril formado con cajas de cerveza para que hablaran. Un momento dado, el regidor se encaró con él. “¿Pero quién eres tú y que representas, que lo que vienes es a provocar?”, le dijo Vázquez. Una conversación subida de tono, que terminó con el regidor enfurecido y apartando a uno de sus concejales del equipo de Gobierno para dirigirse a los comerciantes y hosteleros reunidos en la plaza consistorial, y en su mayoría no asociados. Estos aprovecharon además las palabras del alcalde para proferir gritos contra la presidenta de la UCC, Loli Olavarrieta.

Vázquez, visiblemente furioso, explicó las medidas del Gobierno local, y desoyó a González cuando este volvió a intentar abordarle. Tras una media hora larga de extrema tensión, la mayoría de asociados de la Unión de Comerciantes abandonó el lugar, quedando solo los presentes en la primera concentración.