El grupo municipal de IU en Laviana mostró ayer su queja porque el concejo “lleva ya muchos meses arrastrando las medidas de la pandemia y no entendemos por qué unos municipios con el doble de tasa de afectados que el nuestro, como ocurre en el vecino Sobrescobio, no están entre los cierres perimetrales propuestos”.

La portavoz de la coalición de izquierdas, Leticia Gil, aseguró que “en Laviana cumplimos con las medidas de la Alerta Naranja, después tuvimos que continuar en ese estado porque los concejos vecinos de San Martín y Langreo habían subido de casos; y una vez terminada la Alerta Naranja entramos en Fase 2 cuando nuestro concejo ya estaba recuperado”. A todo esto, se suma “asumir un cierre perimetral”.

IU admite que “la situación sanitaria no es buena, pero manifestamos nuestro desacuerdo con la serie de medidas que arrastra nuestro concejo desde hace meses, algo que está llevando a nuestro municipio a un ahogamiento económico de sus vecinos”. Para la coalición de izquierdas, “lo primero es la salud, no queremos que se pierda ni una sola vida más, pero está claro que las actuaciones que se han tomado hacia nuestro concejo no son buenas”.