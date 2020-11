La Policía multará en las concentraciones en las que participen más de 20 personas

El hostelero explicó que los agentes “fueron muy amables con nosotros, nos dijeron que no nos querían multar, pero su obligación era acatar las órdenes”. También explicó que “todo es producto de una serie de denuncias por parte de vecinos, según nos contó la Policía, y habían llegado a conocimiento de la Delegación del Gobierno”.

Taberna admite que “nuestro error fue no pedir una autorización para concentrarnos, pero ocurrió todo con tanta urgencia que no había tiempo para presentar la solicitud”. Asimismo, el empresario considera que “molesta que estemos más de veinte personas delante del Ayuntamiento, cuando en otros casos hay mucha más gente y se hace la vista gorda, no hay más que ver la salida de los colegios, lo que pasa es que nosotros estamos organizados”. También dio cuenta del encontronazo que tuvieron días atrás con la patronal del sector Otea, durante una concentración. “Nosotros no nos consideramos patronal, somos trabajadores y hay cosas que no nos gustan de ellos, sabemos que enviaron una carta a la Delegación del Gobierno desvinculándose de nuestras actividades, al día siguiente teníamos a la Policía esperando”, aseguró.