El valle de Lloreo, “infestado” de avispas asiáticas: seis nidos en menos de 500 metros

Critican la “falta de respuesta” de la Administración local ante lo que consideran “una situación de emergencia”. “A mediados del mes pasado empezaron a aparecer los nidos y se dio aviso. A día de hoy, aún no ha aparecido nadie a quitarlos”, lamentaron desde la entidad. Afirman que es una problemática “tan grave o más” que la del lobo: “Las pérdidas son menos cuantiosas, pero los vecinos y profesionales del sector primario sienten que se están jugando la vida. La avispa asiática no es ninguna broma”, señalan, rotundos, desde AGALL.

Un hombre ya resultó herido hace dos semanas, cuando se dirigía a una parcela cercana a Les Cuestes. “En este pueblo se encuentran la mayoría de nidos, pero somos conscientes de que la situación irá a peor, en el plazo de dos o tres meses, aproximadamente”, afirmaron. En este momento del año, las avispas reinas se ocultan bajo tierra para hibernar, y salen en primavera para crear nuevos nidos y seguir “colonizando” el hábitat: “Si no las paran, las consecuencias serán muy graves”, destacan desde AGALL.

Y no creen que la solución vaya a llegar pronto. Recuerdan que la primera vez que se localizó la especie invasora en Asturias fue en el año 2012. “Desde entonces parece que no han tenido tiempo a hacer nada. Siempre pasa igual, con cada una de las amenazas que aparecen para el sector primario”, criticaron. Aunque la avispa asiática no es peligrosa para las ganaderías, sí puede ocasionar infecciones en las reses. “Parece que nadie nos tiene en cuenta en el Principado”, concluyeron.