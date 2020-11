Hacienda valorará ampliar el plazo de pago del IBI en 2021, pero lo descarta este año

La modificación del periodo voluntario de pago (que finaliza hoy) no se puede realizar en 2020 al “impedirlo” la normativa vigente, asegura la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba en el escrito dirigido ayer al Consistorio. Los plazos de pago, afirma, están ya fijados, “gran parte de los contribuyentes” ya han realizado los ingresos y “no existe margen temporal suficiente como para llevar a cabo los trámites administrativos necesarios para la tramitación de un nuevo edicto de cobranza”. Respecto a la ampliación del plazo para el próximo año comenta que la propuesta “se valorará” aunque no es una decisión exclusiva de la Consejería y “afectaría a todos los concejos que hayan delegado en el ente público de servicios tributarios la gestión recaudatoria del impuesto”. En este caso, señala Cárcaba, los plazos no han sido aún fijados.

La petición del Ayuntamiento de Langreo, que se hizo eco de una reclamación trasladada por hosteleros y comerciantes, se analizará, sostiene la consejera de Hacienda, “teniendo en cuenta la legalidad vigente y analizando las consecuencias que podrían generarse como consecuencia de tal decisión”. Resalta en el escrito que de cara a 2021 el Gobierno regional trabaja en un “plan de recuperación” y estudia modificaciones de índole tributaria para distintos sectores económicos. El Ayuntamiento aprobará hoy, en el Pleno extraordinario y urgente, medidas de ayuda a los hosteleros y comerciantes, que ya han recibido el visto bueno unánime en la Comisión de Hacienda. Además, la Corporación municipal se dirigió al Principado para plantear la ampliación del periodo de pago del IBI y a Aguas de Langreo para solicitar también la modificación del periodo voluntario de abono de los recibos.

Unidas por Llangréu reclama la convocatoria de una comisión extraordinaria de Desarrollo Económico para aprobar nuevas ayudas para el comercio y la hostelería. Jesús Sánchez, portavoz de la formación, defiende que en el Pleno que se celebra hoy se tendría que haber incluido la aprobación de las subvenciones que se destinarían a estos colectivos con la cuantía que sobrará de la primera línea de ayudas, dotada con 450.000 euros. La cantidad que sobrará podría alcanzar la mitad del presupuesto inicial. El edil de Unidas por Llangréu denuncia que esas primeras subvenciones dirigidas a autónomos están “siete meses después a la espera de que se gestionen, fruto de una normativa farragosa”. Considera que las ayudas destinadas por el Principado podrían llegar antes que las municipales dada la documentación que solicitan y reclamará que en las nuevas ayudas se admita una declaración jurada para agilizar su concesión.

El Partido Popular (PP) alude al “oportunismo” del ejecutivo municipal socialista que ha demostrado, comenta, “su ineptitud, inmovilismo y falta de empatía con el comercio y la hostelería”. “Hubo que forzar al equipo de gobierno para que se decidiera a atender las peticiones de los ciudadanos”, indica la formación, que le acusa de “apropiarse” de propuestas del PP, que había rechazado previamente.

El equipo de gobierno recibió ayer a una delegación de representantes de los comerciantes, hosteleros y autónomos. La Alcaldesa, Carmen Arbesú, aseguró que “estamos tomando decisiones para intentar aliviar sus problemas en la medida de las posibilidades y las competencias del Ayuntamiento”.