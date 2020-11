Las protestas de hosteleros y comerciantes se están propagando por cada rincón de los valles mineros. Ayer le tocó el turno a los de Pola de Lena. Un nutrido grupo de profesionales realizó una marcha desde la calle Caba Baja hasta el Ayuntamiento. Lo hicieron vestidos de negro y portando esquelas.

“No tiene sentido que en los centros comerciales puedan entrar los clientes en masa y no se permita acceder a una tienda de uno en uno”, apuntaron los portavoces del sector. Los profesionales de Lena quisieron ayer dejar constancia de que hay familias que se encuentran “al límite”. Pidieron una apertura urgente del comercio y la hostelería: “Si hay negocios que incumplen alguna normativa o protocolo pedimos que sean sancionados con severidad, pero no se puede castigar a quienes cumplen y no son un peligro para los contagios”. Las protestas en Lena proseguirán.

Ante la proliferación de manifestaciones, la Agrupación Vecinal de Mieres, por su parte, considera que es el momento de “dar un golpe sobre la mesa”. Es por eso que reclaman al gobierno local (IU) que haga las gestiones oportunas para que la Delegación de Gobierno controle las concentraciones y las limite a veinte personas, como ya se hace en Langreo. “No podemos permitir concentraciones masivas, como las que estamos viendo”, señaló el presidente de la entidad vecinal, Arsenio Díaz Marentes. Matizó que comparte y entiende las reivindicaciones de los hosteleros y el comercio –“¿Cómo no las vamos a compartir?”–, pero subrayó que “tienen que encontrar otra fórmula, porque no es el momento de este tipo de manifestaciones”. También reclamó una mayor implicación de todas las fuerzas de seguridad en la vigilancia y control por el cumplimiento de las normas sanitarias: “Se están viendo cosas que no son de recibo”, concluyó, categórico.