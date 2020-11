14 de marzo de 2020. Esta fecha quedará para siempre grabada en la memoria de todos nosotros. Ese día se decretaba en España el Estado de Alarma, y llegaba un confinamiento domiciliario a causa de un virus denominado SARS-CoV-2 que cambiaría nuestra vida para siempre. Hoy, ocho meses después, hablamos de pandemia y de un virus que sigue presente en nuestro día a día, marcando la vida política, social y económica del mundo entero. Vivimos una situación hasta ahora desconocida y que nos obliga a cambiar hábitos y cumplir con todas las medidas de prevención que nos indican los expertos en salud.

Debemos ser muy responsables con nuestras acciones personales y con las colectivas porque somos una población envejecida, porque somos una población vulnerable, porque somos responsables del futuro de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, porque defendemos una sanidad pública de calidad, porque apreciamos el trabajo de quienes nos cuidan… en definitiva porque nos queremos, seamos responsables.

Son muchos los sectores afectados por los malos datos de esta pandemia, que obligan a tomar decisiones nada fáciles pero que son imprescindibles para salir adelante. Eso sucede en nuestra región, dondeunos de los sectores más afectados por la COVID-19 es el de la hostelería y el comercio, la cultura, el ocio y el deporte actualmente cerrados en Asturias. Todos los municipios se ven afectados por esta medida incluido, claro está, el concejo de Mieres, donde los servicios son parte muy importante de nuestra realidad laboral actual.

Desde el Partido Socialista en Mieres hablamos con claridad, toda ayuda parece insuficiente, no podemos dejar a nadie atrás y los recursos son limitados. No es momento de populismos ni de buscar la mejor fotografía para compartir en las redes ni en los medios de comunicación. Es hora de trabajar y buscar soluciones y en Mieres, donde IU gobierna en solitario, no se están buscando. IU tiene la obligación contraída con toda la ciudadanía de escuchar, y llevar a término acciones que realmente ayuden a quienes más está afectando este cierre en el municipio. Porque hasta ahora, este equipo de gobierno y sus responsables municipales, están demostrando no estar a la altura, solo se limitan a repetir una y otra vez desde mayo la existencia de una ayuda que ni siquiera se ha materializado.

En el Grupo Municipal Socialista entendíamos que los problemas de esta pandemia nos requieren a todos, y nos pusimos a disposición del equipo de gobierno de IU para tomar medidas y elaborar las respuestas necesarias para hacer frente a esta nueva realidad. Así propusimos medidas concretas para la reactivación del concejo,a corto y medio plazo. En una crisis sanitaria de esta magnitud hay que tomar decisiones al día, desde luego, pero también hay que ser capaz de gestionar las consecuencias económicas a más largo plazo.

El discurso de IU consiste en repetir una y otra vez los ya famosos 800.000 euros que según ellos tanto esfuerzo les ha costado conseguir, y que habrá otrapartida en los presupuestos del próximo año con el mismo fin, según anunció el alcalde. Bien, esa cantidad, cuyo uso aprobamos en el pleno del 25 de junio pasado, proviene principalmente del dinero destinado a pagar las nóminas de más de cien trabajadores municipales que no se han cubierto, pasando ese dinero, en su mayoría, a formar parte del famoso remanente del Ayuntamiento de Mieres.

Las acciones de este gobierno municipal no han tenido en cuenta las consecuencias de la pandemia ni para los sectores comercial, hostelero, del ocio y cultural, ni para el conjunto de la ciudadanía. Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos a IU que se sienten a trabajar, de una vez por todas, para tomar medidas extraordinarias que complementen a las ya tomadas durante el pasado mes de junio y que por fin ayuden a tantas familias que dependen de estos sectores en nuestro concejo.

¿Por qué en otros ayuntamientos sí pueden hacerlo y aquí no?, esa es la pregunta que cada día nos hacemos y se hacen quienes viven y trabajan en Mieres, y a la que todavía no hemos encontrado respuesta. La realidad es la que es, y se trata de voluntad política y ganas de trabajar. Hablamos por ejemplo de un instrumento que se puede modificar cada año, las ordenanzas municipales, donde de forma excepcional se puede aplicar la exención de tasas, como por ejemplo en las de instalación de terrazas y puestos del mercado dominical, y también bonificaciones en tasas de agua y basura, etcétera.

También hablamos de establecer una línea de subvenciones directas a autónomos y pymes, de bonos de descuentos para canjear en comercios locales, de la elaboración de un plan local de apoyo para la modernización del tejido empresarial, de impulsar medidas para facilitar la comercialización y el consumo, de priorizar aquellas licencias de obras y de apertura de negocios que generen actividad y empleo en el concejo. Estos son solo algunos ejemplos de las propuestas socialistas para ayudar al sector servicios, que son viables desde el Ayuntamiento de Mieres y que el Grupo Municipal Socialista solicitará una vez más, durante el Pleno Municipal que tendrá lugar 26 de noviembre.

Estos dos próximos años estaremos libres de la férrea ley de estabilidad presupuestaria del PP y podremos utilizar el remanente municipal sin restricciones, unos 7 millones de euros en el caso de Mieres. Los socialistas no compartimos que se realicen rebajas generalizadas en los impuestos, que son necesarios para sustentar los Servicios Públicos, pero sí, que, en momentos como este con una crisis económica sobrevenida, se pueden buscar soluciones excepcionales y proporcionales a las distintas necesidades y situaciones. Entonces, si se pueden llevar a cabo, ¿por qué el equipo de gobierno de IU sigue negando esa posibilidad?, ¿por qué niegan que se pueden hacer más cosas además de destinar una partida de 800.000 euros?

No hay soluciones mágicas, porque mientras sea necesario poner diques a la expansión de los contagios, aliviar la presión en nuestros hospitales y residencias de mayores, será necesario que todas las administraciones, todas las instituciones, cada sector y cada persona de manera individual intentemos, en la medida de nuestras responsabilidades colaborar para dejar atrás esta situación lo mejor posible. Mieres no puede ser una excepción.