Langreo suspende el concurso de ayuda a domicilio tras presentar un recurso UGT

El Consistorio, gobernado por el PSOE, dio este paso tras comunicarle el Tribunal administrativo central de recursos contractuales, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, que desde la FeSP-UGT se había interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas del contrato. El contrato fue licitado para los dos próximos años por un importe de 3,8 millones de euros. La adjudicataria tendría, según refleja la documentación, la posibilidad de prorrogar el contrato un año más. El servicio de ayuda a domicilio llega actualmente en Langreo a 522 personas y el de teleasistencia a 517.

El Ayuntamiento financia el programa, y otros incluidos en el plan concertado de servicios sociales, junto al Principado. La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT-Asturias defiende que las condiciones recogidas en el documento “no respetan lo acordado en el Convenio colectivo de servicios de ayuda a domicilio del Principado de Asturias”. Las trabajadores de ayuda a domicilio, indicó el sindicato, “son la parte esencial del servicio y necesitan realizar su importante tarea en condiciones dignas, de manera segura y con salarios decentes. El presupuesto del servicio tiene que contemplar y garantizar todo esto”.

“Desde FeSP-UGT Asturias no estamos dispuestos a permitir que se incumpla reiteradamente la Ley de Contratos del Sector Público y que se sigan publicando pliegos cuyas condiciones no respetan los mínimos exigidos por el Convenio de ayuda a domicilio de Asturias”, destacó. El sindicato afirma “sentirse defraudado” al ver que, después de negociar ese documento, “una de las partes no cumple con los mínimos exigidos” y que “los recortes recogidos en los pliegos acaban siempre repercutiendo en las condiciones de la parte más débil, las trabajadoras”.

El Ayuntamiento de Langreo optó en esta ocasión por licitar el contrato para dos años al igual que se había realizado en la última adjudicación. Anteriormente la periodicidad era anual. El precio de licitación se situó entonces de 3.527.403 euros.

Meses atrás, el Consistorio tuvo que suspender otro concurso, el de suministro del catering a las cinco escuelas infantiles del concejo. Tuvo que modificar las bases que regían la adjudicación después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales diese la razón a la empresa que recurrió el anterior procedimiento. Mientras, se prorrogó el contrato con la empresa que prestaba el servicio en aquel momento. El procedimiento se reanudó y finalizó en junio con la adjudicación.