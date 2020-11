El lenense Elvis García, profesor de Salud Pública en la prestigiosa Universidad de Harvard (EE UU), concedió este fin de semana una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA donde intenta explicar en qué situación se encuentra actualmente la pandemia del coronavirus, cómo hemos llegado a esta situación y cómo podremos salir de ella. García estudió Ingeniería Industrial en Gijón y más tarde recaló en la ONG Médicos Sin Fronteras. Allí trabajó en proyectos con la malaria en la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, el cólera en Haití y el ébola en Liberia. Finalizada su experiencia en los países en vías de desarrollo recaló en la Universidad de Harvard.

El experto aseguró que estamos "en el peor de los escenarios posibles", dando cuenta que "fue consecuencia de la falta de trabajo durante el verano, cuando no se aplicaron más que un puñado de medidas pasivas, que todos advertimos que eran insuficientes". De cara a la Navidad, García apuntó que la incidencia del virus "no puede ser lo único que determine si podemos salir de fiesta en Navidad, lo que dice si estamos preparados es el número de test que se hacen y la estrategia de rastreo de contactos". Aunque si no funcionan, "después de Navidades habrá un estallido de casos".

Pero también hay espacio para la esperanza. García apunta que la receta para salir de esta situación "es lo que se debería haber hecho desde un principio es educar a la población, test rápidos y masivos, y una estrategia de rastreo de contactos a la altura de las circunstancias". En experto confía en que "el otoño que viene estemos muchísimo mejor que ahora", siempre y cuando se cumplan las previsiones y comiencen las vacunaciones.