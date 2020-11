El cribado general de coronavirus en la comarca del Nalón avanza a buen ritmo, aunque con unas expectativas de participación inferiores a lo esperado, según indicaron los responsables del área sanitaria VIII. Por el momento se han inscrito para hacerse la prueba casi 4.000 vecinos, un 40 por ciento del segmento de población “diana” fijado por las autoridades sanitarias: personas de entre 40 y 60 años que residan con mayores de 65 años o cuiden de ellos

Hasta ahora se estaba utilizando el punto autocovid del hospital Valle del Nalón para realizar el cribado, pero en la jornada de ayer el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) puso en marcha dos nuevos espacios en Langreo (estación de autobuses de La Felguera) y San Martín del Rey Aurelio (polideportivo de El Entrego) para llevar a cabo los test PCR, a los que se sumarán otros en los próximos días en Laviana, Sobrescobio y Caso.

“Queremos hacer un llamamiento a la participación de la población. El cálculo que tenemos es que hay unos 10.200 vecinos de la comarca que tienen entre 40 y 60 años y conviven o cuidan de personas mayores. Hasta la tarde del martes se habían inscrito para hacerse la prueba 3.920 vecinos, con lo que todavía estamos en un 40 por ciento aproximadamente del total”, señaló ayer Bernabé Fernández, gerente del área sanitaria del Nalón, en el punto de cribado habilitado en La Felguera.

En la estación de autobuses langreana la pruebas se fueron realizando de manera fluida. Para acceder a la PCR hay que rellenar el formulario disponible en la web www.astursalud.es/en/formulario-pcr o llamar al teléfono 984 100 400. “Cuido de mi madre, que tiene 94 años, y no me lo pensé”, esgrimía ayer Miguel Ángel Martínez. En una línea similar se expresó Noel Noriega, que se ocupa del cuidado de su madre, de 86 años. “Creo que es una iniciativa a la que había que responder. Con cosas así no podemos hacernos los remolones”. Purificación Lagares convive con su madre, de 85 años. “Ella es persona de riesgo y creo que esta prueba es una forma de estar todos un poco más seguros”.

Más espacios

El punto de cribado de la estación de autobuses de La Felguera está abierto de nueve de la mañana a siete de la tarde, hasta el 2 de diciembre. El del polideportivo de El Entrego, en el mismo horario, funcionará hasta el día 28. Un día después, el 29, se pondrán en funcionamiento los puestos en Caso y Sobrescobio. En Caso se utilizará el recinto ferial, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde. En Sobrescobio será en el centro cultural “Vicente Álvarez”, de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Finalmente, a partir del día 30 se habilitará un espacio en Pola de Laviana, que en esta ocasión estará ubicado en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (CIDAN). El horario será de nueve de la mañana a siete de la tarde y estará abierto hasta el 2 de diciembre.

Junto a los criterios ya expuestos, las personas que se sometan a la prueba deberán ser asintomáticas, que no hayan pasado la enfermedad o que no se hayan sometido a un test en el último mes.