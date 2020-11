Un Adviento de encierros

“Hay familias que, sencillamente, ya no pueden más”, afirman desde la entidad ATN. Son las que ya no tienen ni comida para terminar el mes. “Estamos organizando una recogida, junto a Protección Civil”, señalaron en la plataforma. También un reparto por las casas, porque son muchos los que no se atreven a acudir a buscarla: “Es una situación que nunca pensamos que pudiéramos vivir”, afirmaron.

Meses de gastos sin ingresar ni un solo euro. Muchos de los trabajadores aún no han cobrado por los ERTE. Los autónomos tienen sus establecimientos cerrados, pero el pago del alquiler no se ha perdonado en muchos casos. Tampoco la luz, el agua y otros servicios. “Estábamos intentando recuperarnos del cierre de marzo cuando llegó esta nueva medida, nos han cerrado y no tenemos alternativa”.

Lo suyo no es una huelga, matizan. “No es que no trabajemos en señal de protesta, es que no nos permiten trabajar”, lamentan. Los días van pasando entre sacos de dormir, poco descanso y algunas tensiones. Los encierros comenzaron en La Felguera, siguieron en Mieres y Pola de Laviana. Los de El Entrego, dos camareros y dos autónomos, han sido los últimos en acampar dentro de la iglesia.

De momento, sin fecha para salir. Aunque han habido avances. Desde la plataforma ATN, que se autodefine como “altruista y apartidista”, aseguran que los cinco alcaldes de la comarca del Nalón se han reunido con ellos: “Se comprometieron a mediar en el diálogo con los responsables del Principado”. Y cumplieron, porque ya han tenido un primer encuentro con la Administración regional. Una reunión de la que salieron con buenas intenciones, “pero solo eso”. Está previsto un nuevo encuentro el viernes, que esperan que se adelante: “Lo que exigimos son siete puntos irrenunciables, los más urgentes son el pago de los ERTE y las ayudas que están concedidas. Está previsto adelantarlas de enero a diciembre, pero reclamamos que se adelanten a la primera quincena del mes”.

Los encierros terminarán entonces, pero la lucha continuará en las calles. “El resto de nuestras propuestas seguiremos peleándolas ya con ellos fuera, si esas premisas irrenunciables se cumplen”, destacaron desde la plataforma. Dan por sentado que la Navidad será dura y muy diferente. Para los que quieran ayudar, lo que más escasea en la recogida de comida y otros bienes de primera necesidad son los productos relacionados con los pequeños de la casa: pañales y alimentos infantiles, entre otros. También recogen juguetes, para que los Reyes Magos no se olviden de ninguna casa en estas fiestas que se prevén difíciles.