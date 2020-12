La sextaferia artística del picador jubilado

Tomás Argüelles es un veterano picador jubilado con una enorme inquietud artística. Sin más que la puntual ayuda de algunos amigos, en apenas unos meses ha convertido la desconocida senda del Peñón en un espacio cada más visitado. Este diario se hizo eco el pasado verano del trabajo de este escultor. Había hecho surgir a la Virgen de la Cuarentena de una enorme roca que se asomaba a la trinchera. Su intención era trasladar afecto a las familias golpeadas por la pandemia. Argüelles explica que, sin ser una persona religiosa, aquella piedra desnuda se le asemejó al mantón de una virgen. De inmediato cogió el cincel y se puso a trabajar. Un capricho de la vista se ha convertido en una visión.

Tras la talla de la “Virgen de la Cuarentena”, Argüelles ha dado forma a una segundo relieve, también surgida de una enorme roca. En este caso se trata de la figura de un caballo, con un perro sobre el lomo. “Esta ruta acogía antiguamente mucho tránsito caballar y ahora es utilizada por senderistas con perros, por lo que he querido dedicarle la escultura a los amantes de los animales”. En el entorno de la obra ha construido una pequeña área recreativa, con dos acogedores merenderos. “Un par de amigos me han ayudado y estamos muy satisfechos. Ahora sólo espero que la gente lo respete”.

El esfuerzo de Tomás para aumentar el atractivo de la trinchera del Peñón está teniendo recompensa: “Un amigo me envió una foto de la escultura de la virgen y decidí conocer el lugar. He vuelto varias veces, ya que me parece algo fantástico lo que se ha hecho aquí”. Conchi Vallejo es de Ujo y forma parte del nutrido número de mierenses que han incorporado esta ruta a su itinerario de paseos. Argüelles también ha limpiado a acondicionado el entorno de la bocamina Isabela. Los caminantes están encantados.

Con todo, la “Virgen del Cuarentena” parece ejercer un magnetismo especial. Una vecina de la zona comenzó a depositar flores junto a la escultura nada más estar terminada. El escultor se encuentra con una nueva sorpresa cada vez que acude al lugar: “Ya van dos personas que han dejado escritos. En un caso se trata de una madre que pide por su hijo enfermo”, apunta conmovido. Han aparecido cirios y un jarrón de cristal que, poco a poco, ha ido llenándose de monedas. “Apareció un día con céntimos y la gente comenzó a depositar más dinero. Luego desapareció, pero volvió a reaparecer manteniendo la monedas en su interior. Fue algo extraño”, apunta Argüelles, que tienen la intención de recoger periódicamente las monedas para donarlas al comedor solidario de Amicos. Argüelles ya trabaja en nuevos proyectos. Está a la espera de recibir dos vagones y unas vías para colocarlos en las inmediaciones de Mina Isabela. También tiene proyectadas otra dos esculturales. El Ayuntamiento ya conoce su trabajo y lo apoya.