“No nos iremos hasta que Barbón recapacite”

¿Y hasta cuándo piensan estar encerradas? La hostelera lo tiene claro. “Cuando Barbón –el presidente del Principado– recapacite, porque no nos sirve una apertura con limitaciones, queremos que se abra con condiciones viables, no vale que sólo podamos abrir la terraza, para eso prefiero seguir con el establecimiento cerrado”, apunta. Fernández afirma que el Principado “echa la culpa del coronavirus a nuestro gremio, pero no es así, sobre todo cuando vemos que en los supermercados no se guardan las distancias de seguridad o que la gente recoge el café para llevar, pero luego se juntan para tomárselo en la calle sin respetar tampoco las distancias”. En cuanto a la falta de apoyos, la hostelera admite que el Ayuntamiento de Mieres “ya dio todo lo que pudo, pero por ejemplo las ayudas al autónomo son mínimas y las ayudas para el trabajador no existen”. Y sobre los ERTES, considera insuficientes las aportaciones, “si con el sueldo normal ya les cuesta llegar a fin de mes, imagínate con 400 euros”. Y es que estas mujeres no defienden solo a los autónomos, también a los trabajadores, “no queremos dejar de lado a nadie”. Es más, entre las encerradas, sólo Fernández es autónoma, el resto trabajan como empleadas y una última, Manuela Pascual, ni siquiera trabaja en la hostelería pero se considera “simpatizante”.

¿Cómo es el día a día en el encierro? “Pues creo que nunca nos hemos levantado tan pronto como ahora, a veces a las cuatro de la mañana, otras a las siete; también es que nos vamos muy pronto a dormir, entre las ocho y media y las nueve, porque estamos mentalmente agotadas y como antes vemos un rato a nuestra familia, estamos algo más de bajón”, explica la hostelera. Y para matar el tiempo, “pues hoy nos dio por jugar al parchís, pero tampoco paramos mucho, vemos las redes sociales, tanto los apoyos como los que nos insultan, revisamos veinte veces el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y organizamos cosas para hacer ruido, aunque no siempre tenemos tanta suerte, porque solicitamos una marcha a pie hasta Oviedo para el día 8 pero nos la denegaron”. Y ahí siguen, y por pedir, les gustaría recibir una visita del alcalde, Aníbal Vázquez, “porque necesitamos sentir el apoyo”.