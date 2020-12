Cayarga: “Sin su idioma, Asturias corre peligro de convertirse en algo pintoresco”

Xabiero Cayarga protege el asturiano desde la distancia. Lleva ya casi 20 años residiendo en la ciudad alemana de Dortmund, desde donde atiende la llamada de este diario. Afirma que no por repetida la satisfacción por el premio es menor. “Lo recibo ahora con la feliz sensación de haberlo ganado por primera vez”. Sostiene que la poesía es de por sí un género “con un número reducido de lectores y el ámbito de la literatura asturiana es minoritario”, por lo presentarse a un premio como el mierense supone, a su juicio, “llegar a un público selecto y muy cualificado, el propio jurado, y ganarlo te reafirma en la esperanza de haber escrito algo que merezca la pena ser leído”.

Xabiero Cayarga, nacido en Cangas de Onís, entiende que pueda extrañar la viveza de su vinculación con el asturiano desde la distancia: “Escribiendo en asturiano alimento las raíces vivas de mi patria”. En Dortmund da clases de español no solo a alemanes, sino también a jóvenes de Sri Lanka, de Camerún, Siria, Bosnia, Grecia, de Indonesia, China o Marruecos: “Si no existiera literatura, música y medios de comunicación en asturiano, Asturias correría el peligro de convertirse en una barriada marginal o un pintoresco accidente geográfico para disfrute solo de turistas y veraneantes.” En este sentido, resalta que “la venta del alma es un tema muy conocido en la literatura alemana, y no andamos sobrados de Mefistófeles, sobre todo ahora que resurge de las cavernas la recurrente tentación de la Gleichschaltung: la pretensión de uniformarlo todo al gusto de una ideología que creíamos periclitada.”

Con “Mazanes d’iviernu”, ha transitado por caminos recurrentes para los escritores, aunque subraya que cada obra tiene su propia historia: “ El poemario está escrito a lo largo de esta última década. Los poemas siguen un orden más o menos cronológico, y enlaza , como no podría ser de otra manera, con el anterior ‘La ñeve del cuquiellu’, siendo totalmente distinto”, apunta Cayarga. Y añade: “Lo nutren las lecturas, las películas y las vivencias que recupera la memoria y que te asaltan cuando menos te lo esperas. Me extraña escuchar que un autor siempre escribe la misma cosa”. El escritor asturiano defiende que “uno cambia porque la vida te cambia y yo no podría volver a escribir un libro como los que escribí hace veinte años, ni podré volver a escribir éste en los años venideros”. Desconoce, afirma, si existen seres inmutables. “Soy una persona muy previsible que siempre acaba sorprendiéndose a sí misma”.