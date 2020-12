León abre ya las estaciones de esquí y los hosteleros claman por Pajares y Fuentes

El anuncio de la apertura de Leitariegos lo hizo el propio diputado de Turismo de León, Nicanor Sen, afirmando que las pistas serán esquiables “siempre y cuando el temporal lo permita”. En cuanto a la estación de San Isidro, la Diputación baraja abrir el viernes o, como mucho más tarde, el sábado. De momento, ya se ha puesto en funcionamiento la maquinaria para poder abrir el complejo invernal compactando la nieve y con el encendido de los cañones de innivación artificial. Asimismo, se llevará a cabo un protocolo anticovid como el que también se está elaborando en Asturias. Mascarilla obligatoria y distancia de seguridad de un metro y medio son algunas de las medidas, aunque no afectará al uso de los remontes que podrán funcionar a su máxima capacidad. Y León no es la única que abrirá sus estaciones, Sierra Nevada, en Andalucía, también ha anunciado su apertura para el próximo fin de semana, asegurando que se cumplirá “con todas las medidas de seguridad”.

La apertura de las estaciones de esquí leonesas no ha pasado desapercibida para las empresas turísticas que operan en Aller y Lena, y que en esta temporada dependen de los complejos invernales. El cierre perimetral establecido en el Principado impide a los esquiadores asturianos acceder a las estaciones leonesas y al revés, con lo que estos establecimientos están a la espera de ver lo que ocurre en Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares. El presidente de Aller Experiencias, que agrupa a los empresarios turísticos de Aller, Armando Valdés, afirmó que “la nieve ya la tenemos, lo que falta es la autorización del Principado para que las estaciones puedan abrir”. El objetivo, como explicó, “es retomar la actividad para no perder la campaña de Navidad y Reyes, una vez que ya hemos perdido el puente de la Constitución”. Y es que la situación es crítica. El verano fue relativamente bueno, también los inicios de septiembre, “pero luego no hubo ingresos, de manera que es vital abrir para la hostelería, que nos dé un poco de oxígeno, porque el mayor peso lo tenemos en la temporada de invierno y hay que salvar la temporada de esquí”.

Valdés da cuenta de los planes de la Diputación de León sobre sus estaciones de esquí, ”y aquí, en el mayor de los casos, podríamos abrir la semana que viene, pero estamos a la espera de que se pronuncie el Principado, entendemos que es complejo poner en marcha la estación en el momento que vivimos con la crisis sanitaria, pero el esquí es una actividad de bajo riesgo, no hay mayor problema”. Una opinión que también comparte Luis Núñez, presidente de Asturcentral, que comprende a los establecimientos de turismo rural de la Montaña Central: “No somos los Pirineos ni Sierra Nevada, aquí la gente viene a esquiar en familia o en pequeños grupos de amigos, y se hace una vida individualizada”. Para Núñez, la situación actual del sector es “dramática, hay gente que lo está pasando bastante mal porque no puede abrir sus alojamientos desde hace un mes, y después de pagar todos los gastos no tiene liquidez”.

El presidente de Asturcentral considera que la Diputación de León “ha hecho los deberes y podrá abrir sus estaciones, mientras que aquí no hay más que incertidumbre, no sabemos nada, ni precios ni cuándo se va a abrir”. La pérdida del puente de la Constitución supone, según Núñez, “un quinto de la facturación, es un puente que siempre fue importante para el sector, otro también destacado es el de Carnaval, pero si no abrimos en Navidades será fatal para el sector”. Por esto, mostró su esperanza de que “tomen ya una decisión y podamos empezar a funcionar, porque lo que más me molesta es que siempre llegamos tarde y no sé por qué en León pueden abrir las estaciones y aquí no”.

Frente al clamor de los hosteleros, desde el Principado no se ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Todavía falta por conocer los precios públicos, que tendrán que pasar por Consejo de Gobierno y ser publicados después en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, pero aún no hay fecha.