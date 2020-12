La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, reanudó ayer, tras superar el coronavirus, su actividad oficial. “Retomo mi agenda y las tareas del día a día. He recibido el alta médica y estoy bien de salud”, indicó la regidora socialista, que comunicó el pasado 22 de noviembre que había dado positivo en la prueba PCR realizada en el autocovid del Hospital Valle del Nalón, dentro del cribado masivo que puso en marcha el Principado para la población de entre 40 y 60 años del valle que convive con personas mayores o las cuida.

Arbesú permaneció aislada en su domicilio con “síntomas muy leves”. Dieciocho días después reanudó su actividad al frente del Consistorio recomendando a los vecinos “no bajar la guardia en ningún momento” frente al virus. “Hay que cuidarse mucho. El riesgo cero no existe pero tenemos todos que seguir siendo muy cuidadosos porque esto no es ninguna broma”, indicó la Alcaldesa. Arbesú remarcó que el coronavirus se pasa en ocasiones “con síntomas leves o no demasiado importantes, pero hay que tener mucho cuidado y no quitar la atención del virus”.

Durante estas últimas semanas ejerció como alcalde en funciones del Ayuntamiento de Langreo el concejal de Régimen Interior, Personal, Transporte y Policía, Javier Castro. Fue quien presidió los dos Plenos convocados, el ordinario del mes de noviembre y el extraordinario que se celebra cada 25N con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“El riesgo cero no existe; tenemos que seguir siendo muy cuidadosos porque esto no es ninguna broma” Carmen Arbesú - Alcaldesa de Langreo

Primer acto

El acto organizado ayer delante de la Casa Consistorial con motivo del Día de los Derechos Humanos fue el primero en el que participó Carmen Arbesú en su vuelta al trabajo. El manifiesto redactado por el Consejo Local de Solidaridad y Cooperación de Langreo para conmemorar esta fecha remarcó que la Declaración Universal de Derechos Humanos, “nos hace más fuertes a todos y los principios que recoge son tan relevantes en la actualidad como lo fueron en 1948”, cuando se aprobó. “Debemos luchar por nuestros propios derechos y por los del prójimo. En nuestra vida cotidiana, podemos tomar medidas y participar para defender aquellos derechos que nos protegen a todos y así fomentar la unión de todos los seres humanos. Defendamos la equidad, la justicia y la dignidad humana”, prosigue el texto.

El Consejo Local de Solidaridad y Cooperación de Langreo expuso que este año “el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia del covid-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación”. Hizo hincapié en que “solo alcanzaremos nuestros objetivos comunes en todo el mundo si somos capaces de crear la igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos que la pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e intergeneracionales”.

Ante la Casa Consistorial, los colectivos que integran el Consejo de Solidaridad y Cooperación destacaron que “el 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos”.