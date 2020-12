Hosteleros y esquiadores asturianos piden poder pasar a San Isidro, que abre hoy

Son muchos los esquiadores que cada temporada utilizan las instalaciones de San Isidro, una de las referencias invernales históricas para los deportistas asturianos. Antes de nacer Fuentes de Invierno, tomaban el complejo leonés como alternativa a la estación de Pajares. Incluso algunos tienen casas en el puerto, en territorio leonés, a las que acuden durante la campaña invernal y a las que ahora no pueden acceder. Es el caso de Ander Martínez, que reside en Gijón. “No puedo ir a mi segunda residencia y tampoco esquiar en San Isidro y es algo incomprensible”, señala el joven, que reclama –como el jueves hacían los alcaldes de Aller y Lena– que el Principado y Castilla y León permitan a los asturianos atravesar el kilómetro de separación para poder llegar a San Isidro. “Pasé una vez a la casa y la Guardia Civil me advirtió, no me llegaron a multar, pero me dieron el toque. Y creo que esto no puede ser, debería de haber un poco de sentido común”, expone el esquiador.

Otro usuario de los complejos del puerto allerano es Jonathan Villa, que compagina sus bajadas por Fuentes de Invierno con las que realiza por San Isidro, a día de hoy, la única alternativa abierta que tendría para practicar el snowboard. “Es necesario obviar ese tramo entre La Raya y la estación de San Isidro, no solo por el bien de la estación, que les vendría de perlas porque tendrían más ingresos, sino también por la hostelería y los hospedajes tanto de las vertiente leonesa como de la asturiana”, afirma este joven. “No es lógico que en algunos puntos se vayan a instalar carpas con pistas de hielo, que está genial, pero a la vez se impida esquiar en una estación al aire libre y con mascarilla, además de los equipos que ya llevamos”, agrega.

“Pasé una vez a mi segunda residencia y la Guardia Civil me advirtió, no me llegaron a multar, pero me dieron el toque. Y creo que esto no puede ser, debería de haber un poco de sentido común”, expone un esquiador

También la hostelería considera esencial levantar el veto de circulación interprovincial entre León y Asturias para ir a San Isidro y Fuentes de Invierno. “Sería muy importante, económicamente hablando, para ambas estaciones y especialmente para un sector tan damnificado por la pandemia como el nuestro”, señaló Fernando Cordero, responsable de un hotel en La Raya, y miembro de la asociación turística allerana “Aller Experiencias”.

Pese a las peticiones de hosteleros y esquiadores, la Junta de Castilla y León no parece que vaya a estudiar de momento la posibilidad de levantar el cierre en ese tramo. Tras ser consultados ayer por este diario, los responsables del gobierno autonómico de la comunidad vecina se remitieron a la resolución del Boletín Oficial de Castilla y León, en el que se detallan las excepciones para poder saltarse el confinamiento perimetral. Y en ninguno de los supuestos aparece la posibilidad de acudir desde otras regiones a las estaciones.

A día de hoy, cuando se inicia la temporada de esquí en San Isidro, los asturianos no podrán más que seguir encerando sus esquís y tablas en casa. Desde el Gobierno regional asturiano no se pronunciaron sobre la petición de esquiadores y hosteleros. Aunque Castilla y León levantase la mano, también Asturias debería de dar luz verde a la medida, ya que salir del Principado también está ahora prohibido.

Pajares

Precisamente ese escollo lo habrá que salvar también cuando vaya a abrir Valgrande-Pajares, a la que hay que acceder adentrándose dos kilómetros en León, ya que parte del vial de acceso está en territorio de la comunidad vecina. Salvado ese tramo se llega al complejo lenense, ya de nuevo en Asturias. Se produce una situación que genera dudas porque, en esencia, la aplicación de la norma no permitiría salir de la región, aunque caben otras interpretaciones. El Boletín Oficial de Castilla y León explicita, sobre el cierre perimetral, que “la circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del territorio de la comunidad de Castilla y León”.

No será por nieve, que este año ha caído con intensidad durante el puente de la Constitución, por lo que la temporada de esquí no se vaya a iniciar para los asturianos. El covid y las restricciones se están encargando de que las bajadas se retrasen un poco más.