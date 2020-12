Las restricciones por la crisis sanitaria reducen el abandono de perros en Mieres

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mieres, Sergio Gutiérrez, explicó que “ahora mismo estamos con una ocupación mínima en el albergue de animales, y en lo que va de año, las entradas han sido mucho menores que en otros ejercicios”. El confinamiento y los cierres fronterizos han sido grandes aliados para las mascotas, según explicaron los técnicos municipales del área. “El covid ha provocado que la gente no haya abandonado a sus mascotas, bien para tener compañía en casa o bien al no irse de vacaciones, ya que así no los abandonan”, señaló Gutiérrez.

Esos son los dos motivos principales por los que la ocupación de la perrera de Mieres es hoy por hoy mínima. Siempre con el deseo de que no haya animales, cosa poco probable, lo cierto es que los datos de 2020 están siendo positivos. Por una parte, muchas personas que tienen mascota se han sentido acompañadas por ellas durante el confinamiento, creando vínculos mayores entre dueño y animal, lo que ha contribuido a prevenir los abandonos.

“El covid ha provocado que la gente no haya abandonado a sus mascotas, bien para tener compañía en casa o bien al no irse de vacaciones, ya que así no los abandonan”, señala Sergio Gutiérrez.

Los periodos vacacionales, por otra parte, suelen ser también espacios de tiempo donde los albergues caninos sufren picos de entradas, ya que muchos dueños abandonan a sus animales para irse de vacaciones si no tienen con quien dejarlos. La situación de alarma sanitaria, que este verano recomendaba no salir de la región, fue también un aliado contra el abandono animal, ya que esta tendencia se vio fuertemente reducida.

“En las fechas navideñas que se avecinan es frecuente regalar o adoptar una mascota a las personas a las que se tiene más afecto, pero es importante reflexionar sobre la responsabilidad que supone en cuanto a su cuidado tener un animal”, indicó Sergio Gutiérrez, ante la llegada de otro de los puntos calientes del año en cuanto a abandonos. “Apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos. Los perros son seres vivos que no deben ser abandonados”, finalizó el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento mierense.