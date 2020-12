Los pescadores apoyan el plan de control del cormorán, aunque “llega tarde y es insuficiente”

Entre otras críticas, los conservacionistas habían asegurado que no hay pruebas consistentes sobre el negativo impacto del ave en la merma de las poblaciones de trucha y salmón. Extremo que niegan los pescadores: “Es un ave que se alimenta exclusivamente de peces. Por ello, en ríos trucheros comen truchas y en los salmoneros se alimentan de esguines de salmón y truchas”, manifiestan desde la entidad.

Los datos contrastados y de la propia Administración, añaden, apuntan que “ suele haber una media de 750 ejemplares en los ríos cada año, sin contar los presentes en costa y rías, su hábitat natural”. El consumo medio diario, según añadieron, “es de 300 gramos, su consumo en el periodo de estancia en los ríos es de entre 40.000 y 45.000 kilos de peces”. “Hay que tener presente que su estancia y su mayor número presente coincide con el momento más vulnerable de los salmónidos a ser el momento de la freza, por lo que no solo come el pez sino que a su vez come su descendencia”, aclararon.

“Es un ave que se alimenta de peces; en los ríos de la región consumen unos 45.000 kilos cada año”, alerta el colectivo

Otro punto a replicar, para los pescadores, se refiere a la duda generada por los ecologistas sobre una posible irregularidad en esta práctica de control de la población. Está basada, principalmente, en que el cormorán no es un ave alóctona. En este sentido, Amigos del Nalón alude a una denuncia que fue presentada por entidades conservacionistas contra la Administración y la Asociación El Esmerillón en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias: “Terminó con un fallo a favor de este control, por tanto a favor de los demandados. La denuncia fue desestimada y la sentencia reconoció que el derecho está recogido y cumple con la Normativa Europea”. “Todos los años sacan la misma proclama ante la opinión pública, cuando se firma el decreto o se aprueba la normativa de pesca para el año siguiente, en su intento de confundir a aquellos que desconocen la incidencia de este ave”, añadieron.

Es por eso que acusan a los ecologistas de “falso buenismo”: “En su campaña de acoso y derribo hacia las directrices de la Consejería, y especialmente centradas contra el colectivo de pescadores deportivos agrupados en las Asociaciones de pescadores, no entendemos cómo anteponen la defensa del predador oportunista y estacional en vez de a los salmónidos”.

Y una respuesta con números redondos, para concluir, hacia las acusaciones de que la presión pesquera también influye en las poblaciones: “En los últimos 20 años, las licencias de pesca para salmón, trucha y reo pasaron de 31.692 en el año 2000 a 13.804 en 2019. El cupo de salmones anual por pescador y año en el mismo periodo de tiempo pasó de no tener cupo anual a cuatro salmones por pescador y año, en el caso de la trucha. Y de reo pasó de doce a seis ejemplares diarios”, indicó la asociación.