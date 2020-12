El entusiasmo de los compradores por volver a los centros comerciales no se demostró tanto con la reapertura de los bares, que en el caso de las Cuencas y de buena parte de Asturias fue claramente “flojo”. Según la patronal del sector, Otea, ayer abrieron, después de 40 días, una media del 70 por ciento de los establecimientos en las principales ciudades asturianas, mientras que en el resto se quedó por debajo de esa tasa. “La gente no quiere estar en la calle con el frío que hace y lloviendo, y dentro no quiere estar, pero hay que poner la calefacción y tener las ventanas abiertas. Es todo un disparate”, aseguraban fuentes empresariales.

La reapertura de la hostelería puso ayer en evidencia que los profesionales del sector tenían más ganas de retomar la actividad que los clientes de llenar las terrazas. En Mieres, a las ocho y media de la mañana casi todos los bares y cafeterías de la calle La Vega ya tenían colocadas las mesas. La madrugada aún no había clareado y el orbayu rociaba las aceras. La ansiosa premura tropezó con una jornada de cierta quietud. “El tiempo no invita a estar a la intemperie y dentro no me da del todo confianza”, explicaba José García tras tomar un café “rápido” en las proximidades del Ayuntamiento. Sí hubo quien se atrevió a entrar en los locales, siempre que fueran de confianza: “Yo aquí estoy cómoda. Se cumplen las normas y te sientes segura”, subrayaba Julia de la Lama sentada junto a la puerta del 7 Pecados. Al frente del establecimiento está un conocido profesional del sector: “Lo que hace falta es que se vigile el cumplimiento de las normas y, al que no se avenga, pues que le sancionen. Lo que no puede volver a pasar es que paguen justos por pecadores”. Darío Vázquez reconocía ayer que la reapertura no fue todo la satisfactoria que se podría esperar: “Si hubiéramos podido abrir el fin de semana, que estuvo bastante bueno, habríamos tenido clientela, pero con mal tiempo poco se puede hacer con las limitaciones que tenemos en el interior del bar”.

El sentir de la hostelería mierenses es que este invierno costará hacer que los clientes vuelvan con normalidad a los bares: “La actividad que hemos tenido es inferior a la normal de un lunes en condiciones normales”, señala Aquilino Fernández, del bar Cadillac. En su caso, no conoce otro escenario que el de la actual crisis sanitaria: “Cogimos el traspaso dos semanas antes de que se decretase la cuarentena, en marzo. Cuando nos estábamos recuperando, llegó el segundo mazazo. Un tercer cierre ya sería complicado de aguantar”.

El día estuvo ayer lejos de ser apacible. Con todo, a última hora de la mañana dejó de llover y las terrazas lograron captar algo más de clientela. En La Curuxa no hubo mucha actividad: “Esperemos que la gente se vaya a animando poco a poco”, apuntaba la propietaria. “Casi mejor empezar suave y que la gente se lo tome con un poco de calma, no sea que en un mes estemos otra vez cerrados”, señalaba medio en broma Diego Silva, camarero de la citada sidrería mierense.

La floja reapertura de la hostelería en Mieres se puede extrapolar al resto de poblaciones de los valles mineros. “Estamos un poco a la expectativa. Yo contaba que íbamos a tener algo más de gente, pero está bastante flojo”, indicaba en Sama Alberto Álvarez, de Mooba. “Esperemos que el tiempo mejore y la gente coja algo de confianza. Muchos clientes son reacios a entrar dentro”.

Los vecinos de Langreo, como los del resto de Asturias, pudieron ayer recuperar placenteros hábitos desacostumbrados. Lo hicieron, eso sí, con la extrañeza de quien vuelve a casa tras una larga ausencia. No todo está como se recordaba: “Está muy muerto, un poco triste”, explicaba Maica García mientras tomaba un café con Sandra Rodríguez. “Había ganas, además la situación que hemos vivido ha sido injusta para los hosteleros, ya que se les estigmatizó. La responsabilidad debe asumirse individualmente y no echársela a la hostelería”, apuntó Rodríguez.