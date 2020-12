Los tres investigados por el reparto de 30.000 pasquines, en los que se afirmaba que el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, cobraba en dinero "B" sueldo como regidor prestaron hoy declaración en los juzgados de Mieres. El abogado de uno de los afectados, Francisco Pérez, aseguró que "no hay delito" electoral, como pide la acusación particular (IU), y considera que tampoco debería haberlo de injurias y calumnias.

"No puede existir delito electoral, porque no estaban en campaña", afirmó el letrado. "En cuanto al fondo de la cuestión, estamos planteando la defensa"". La Fiscalía aún no ha determinado la acusación formal.

Los tres acusados estaban integrados en el proyecto político de Imagina Mieres, formación que buscaba confrontar con IU en las por entonces cercanas elecciones municipales, con la presencia de antiguos colaboradores del Alcalde. El exhaustivo informe policial al que dio forma la minuciosa investigación desarrollada por los agentes de la Comisaría de Mieres apunta a tres presuntos participantes en los hechos, aunque deja abierta la probable participación de más miembros del citado partido, pues de hecho se identifica a otros participantes directa o indirectamente en los hechos, sobre los que se decidirá judicialmente a lo largo de la instrucción.

De momento, los investigados que declararon hoy a instancias de la Fiscalía son tres, J.Á. G. F.; J. M. I. e I. S. A todos se les imputa un presunto delito de calumnias. El informe policial señala que el primero fue quien encargó los pasquines en una copistería de Lugones, utilizando datos falsos para su encargo. J. Á. G. F. llegó a Imagina Mieres desde Podemos, donde tuvo responsabilidades en el ámbito de la lucha anticorrupción.

En el caso de J. M. I., veterano dirigente de CC OO, la investigación lo señala como el encargado que fue a recoger el pedido y el informe policial le identifica como la persona que “tuvo que ser el responsable del posterior reparto entre los demás participantes. No se descarta que participase también de la difusión de los pasquines”. Por su parte, I. S. fue grabado, tirando los pasquines, por varias cámaras situadas en el casco urbano de Mieres. Su testimonio resultó en su momento clave para hacer avanzar la investigación. En las grabaciones aparecía acompañado por una mujer, su pareja por entonces.