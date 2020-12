Comerciantes y hosteleros dejarán de pagar 230.000 euros en tasas en 2021

Con la modificación presupuestaria se estima una reducción en los ingresos municipales para el año que vienen de 88.000 euros en mesas y 22.000 en toldos. Del mismo modo, la supresión de los recibos que se pasan por la venta ambulante del mercado dominical alcanzará los 120.000 euros.

“Nuestra intención es seguir ayudando en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento a un sector que está siendo muy golpeado por la crisis”, explicó el vicealcalde del concejo, Manuel Ángel Álvarez. El acuerdo plenaria se plasmó ayer con el apoyo unánime de toda la Corporación. No obstante, PSOE y PP tuvieron reproches para el gobierno local de IU: “La tramitación llega tarde y no podrá aplicarse ya desde principios de año”, lamentó Gloria Muñoz. La portavoz socialista remarcó que “debemos ser capaces de encontrar acuerdos y no dejarlo todo para última hora”. Por su parte, Fernando Hernández indicó que “no podemos votar en contra de una iniciativa que surgió de nuestro grupo, pero se podía haber gestionado de manera mucho más eficaz”.

El acuerdo sobre la eliminación de las citadas tasas por un año se plasmó ayer pese a constar dos informes técnicos en contra de la medida. Entre otros argumentos, se alega que la Corporación, con las modificaciones propuestas, “está contraviniendo su normativa propia en material tributaria ya que la Ordenanza Fiscal General el Ayuntamiento de Mieres, en su artículo 12, regulador de las exenciones, bonificaciones y reducciones, estableció que no se otorgan otras exenciones, bonificaciones y reducciones, establecidas o autorizadas por la Ley y con arreglo a los supuestos establecidos en la ordenanza municipal de cada tributo”. Pese a las reticencias técnicas sobre el procedimiento, todos los grupos decidieron que la singularidad de la situación hace que, en este caso, exista razón suficiente para saltarse los reparos.

La supresión de las citadas tasas se ha aprobado pese a que la previsión del Consistorio mierenses es que los ingresos caigan por encima del millón de euros a finales de año. “Prácticamente se resienten, en mayor o menor medida, todos los impuestos ligados a la actividad económica”, recalcan los portavoces municipales. Son impuestos como el IAE o las tasas por terrazas, ya que en algunos casos se ingresa menos y en otros ha habido exenciones. Esto significa un quebranto de aproximadamente el 3 por ciento de todo el presupuesto municipal.

La crisis sanitaria no sólo golpea directamente a los ingresos. El gobierno local recuerda que el Ayuntamiento de Mieres ha tenido que hacer gastos ordinarios para adaptarse a las nuevas necesidades sanitarias. Con adquisiciones de materiales y campañas de concienciación como la abordada para fomentar el uso de mascarillas en institutos y colegios.

El Ayuntamiento de Mieres, en este contexto, ha recibido finalmente unas 640 solicitudes para optar a las ayudas económica destinadas al comercio y la hostelería del concejo. Se trata de una volumen muy inferior al previsto por el gobierno local. Y es que el cálculo inicial se hizo buscando garantizar un pago mínimo de 400 euros para los negocios afectados por los cierres. Con el número de peticiones registrado, el reparto dejará unos abonos que, de media, superarán los 1.200 euros por solicitante, tres veces más de la estimación orientativa inicial. Mientras avanza la tramitación, el Ayuntamiento ya ha anunciado otra modificación presupuestaria que permitirá, entre otras inversiones y actuaciones necesarias para el concejo, destinar en 2021 otros 800.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas similar a la que ahora se tramita.