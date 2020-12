El presupuesto del Principado prevé dejar en las Cuencas el próximo año inversiones por valor de casi 34 millones de euros, de los que más de la mitad proceden de los fondos mineros. La comarcal del PP acusó ayer al Gobierno regional de incumplir el carácter de “adicional” que tienen las ayudas al carbón, convirtiéndolas “fraudulentamente” en el andamiaje principal de la “lesiva” aportación autonómica a la reactivación de los municipios de los valles mineros, en general, y del Caudal en particular. De igual forma afean a los alcaldes de izquierdas del territorio su “silencio cómplice” ante una previsión de gasto que “no se ajusta a las necesidades de la zona”.

La diputada regional Gloria García criticó ayer, tras la reunión de la comarcal del PP, que el nuevo presupuesto regional apoye el grueso de su peso, en lo que concierne a la comarca del Caudal, en los fondos mineros: “Lo que debería ser un complemento, algo adicional, se convierte en la base de la inversión”, apunta. Ilustra su queja con dos ejemplos concretos: “En Mieres la inversión regional prevista es de 4,4 millones, de los que algo más de 3 corresponden a los fondos mineros”. En el caso de Morcín, “sobre un gasto total de 502.000 euros, 375.000 llegan a través de las ayudas al carbón”.

El PP lamenta que los alcaldes y alcaldesas de la comarca, todos de IU, salvo en Aller (PSOE), no hayan manifestado su descontento con el presupuesto regional. “Está todos callados y han dado un cheque en blanco al Gobierno socialista del Principado que, por su parte, no ha querido pactar con el PP”. Los cierto es que el regidor mierense, Aníbal Vázquez, sí se mostró hace unos días públicamente indignado con las cuentas regionales y su discurso fue bastante coincidente con el que ayer hizo el PP. “No hay ni un solo euro de inversión corriente y real para Mieres, son todo obras de fondos mineros, compromisos atrasados, y proyectos en colegios o centros de salud que son propiedad del Principado, por lo que a nosotros, como en los últimos años, no nos toca nada”, dijo enfadado. Los dirigentes del PP a nivel comarcal consideran que el territorio tienen actualmente muchas carencias.

En materia de sanidad, los populares consideran indispensable que la comarca cuente con una segunda unidad de cuidados paliativos. En opinión de Gloria García, “es vergonzoso contar con un único equipo, mientras la Consejería de Salud hace oídos sordos a las reclamaciones de vecinos y profesionales, más aún en una zona muy envejecida y en la que hay gente que está pasando sus últimos días sin una atención sanitaria a la que tienen derecho”. En materia de servicios sociales, desde del grupo parlamentario popular también reclaman disponer de pisos tutelados para mayores en el colegio de La Salle en Turón, un equipamiento que “es necesario y que ya están que está ya a disposición del Principado”. Demandan al Principado, entre otras iniciativas, ampliar la partida presupuestaria para la construcción de barreras antialudes en San Isidro, ya que con “con la partida de 54.000 euros prevista por el Principado, poco se podrá hacer”.