Una navidad clave para el comercio: este año las ventas cayeron “al menos” el 60%

Respaldar al pequeño comercio “es más necesario que nunca”, destacó el presidente de la Asociación de Comerciantes de Industriales del Nalón (Acoivan), Marcelino Tamargo. La situación en la que se encuentran las tiendas es complicada, tras un año lleno de cierres obligados por la pandemia sanitaria. Incluso en septiembre y octubre, cuando la mayor parte de Asturias seguía abierta, el valle del Nalón sufrió primero la “alerta naranja” y luego el cierre perimetral. “Hablamos de que este año se ha vendido, al menos, un 60% menos que un ejercicio normal”, apuntó Tamargo, para el que la colaboración con las administraciones es fundamental por dos motivos: el primero, para apoyar con las ayudas a los sectores afectados por el cierre. El segundo, para impulsar las campañas encaminadas a consumir en la comarca, sobre todo en las tiendas de proximidad. Porque este año ha sido difícil, “pero 2021 también lo será, la gente vive con mucha incertidumbre”, añadió Tamargo, que eso sí, es optimista con estas semanas: “al menos se está trabajando, que es lo queremos en el sector. Que haya continuidad”.

En la campaña de promoción para Navidad en Langreo, participan un centenar de establecimientos. Se sortearán 1.200 euros entre los clientes para gastar en el pequeño comercio.

En Mieres, la reapertura ha sido más desalentadora que ilusionante. Tanto la hostelería como las tiendas perciben que el gasto está “retraído”, lo que hace que las compras no acaben de fluir. De cara a las navidades, los profesionales no son demasiado optimistas. “Las perspectivas no son buenas, más bien lo contrario. No estamos comprando como antes. Hay gente que lo está pasando mal y la incertidumbre genera desconfianza de cara a lo que pueda pasar en enero. Espero que todos nos equivoquemos, pero a nivel de actividad comercial nos enfrentemos a unas malas navidades”, explica Marifé Tuñón, de Deportes Tuñón.

La Unión de Comerciantes del Caudal está intentando dinamizar las compras con iniciativas como “Comprar en Mieres tienen premio”. La entidad repartirá 1.500 euros entre los clientes de los establecimientos asociados, con vales de 100 euros. Además, hasta el próximo 28 de diciembre está en marcha el concurso de escaparates. “En general hay cierto desánimo en el sector”, apunta Loli Olavarrieta. La presidenta de la Unión subraya que “la caída de ventas está entre el 40 y el 50 por ciento”. De cara a las navidades, no espera grandes cambios: “Confiábamos en que la reapertura de la hostelería impulsara un poco el consumo, ya que sin socialización la demanda de artículos cae de manera generalizada”. Con todo, Olavarrieta agradece el esfuerzo de muchos negocios y también particulares a la hora de adornar la ciudad: “Es un placer ver la ciudad iluminada en estas circunstancias. Esperemos que los mierenses se conciencien de la importancia de comprar en el comercio local y de consumir en una hostelería que está cumpliendo con todas las normas preventivas”.

Los vendedores ambulantes del mercado semanal mierense tampoco tienen muchas esperanzas en que las navidades hagan repuntar el consumo: “Se gasta poco. La gente está con miedo”, explican los langreanos José Peralta y Rocío Ferreduela, que llevan cinco años acudiendo al concurrido mercado dominical: “El sector lo está pasando mal. Nos han tenido parados mientras las facturas no dejan de llegar”. En este caso, valoran que el Ayuntamiento les haya eximido de las tasas para todo el 2021.

No solo en Mieres y en Langreo se están tomando medidas para incentivar el consumo en el pequeño comercio. En San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Lena, Aller y el parque de Redes las asociaciones de autónomos y empresariales están llevando a cabo campañas, con todo tipo de sorteos y regalos.