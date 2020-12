La apuesta por la cultura de Mieres dispara los seguidores online de los actos del Ayuntamiento: de 280 a más de mil suscriptores

El Ayuntamiento de Mieres, desde el inicio del Estado de Alarma en el mes de marzo, decidió mantener la actividad cultural aprovechando el canal de Youtube del Ayuntamiento, que hasta ese momento tenía 280 suscriptores. Además, también se ha apoyado a otras concejalías como Memoria Democrática, Deportes, Igualdad, Comercio o Festejos.

“Con la pandemia parte del presupuesto de Cultura se ha destinado a otras áreas, como no podía ser de otra manera ante esta situación excepcional, pero con el que nos quedó se hizo todo lo necesario para poder adaptar nuestras instalaciones con el objetivo de poder ofrecer las actividades en streaming de calidad”, apuntó Ponte. Además, no sólo se aprovecha el canal de Youtube, ya que todas las citas retransmitidas se enlazan a las redes sociales del Ayuntamiento, Cultura Mieres, Red de Bibliotecas, Equipamientos Turísticos y Atenéu de Turón “para llegar al mayor número de personas posibles con una programación plural, de calidad y para todos los gustos”.

Según los datos que ofrece Youtube, el canal del Ayuntamiento de Mieres cuenta con 80.000 visualizaciones desde el pasado mes de enero hasta el día 18. Actos como el “Festavientu”, que tenía citas literarias y musicales, ha conseguido 12.000 espectadores. Aquí se enmarca el citado concierto de “Alberto&García” (6.288 visualizaciones) o el de “Morricone Pop Orchestra”, con 2.347. También los de grupos locales como “Folk Taunus & Hotel Iberia” lograron cerca de 900 visualizaciones.

“Para nosotros la Cultura no se mide cuantitativamente y estamos igual de orgullosos de citas que tienen seis mil visualizaciones como de las que tienen 50 porque el criterio no es numérico”, afirmó el edil, que lamentó que haya quien todo lo reduce a números y rentabilidad económica. “Nosotros no aplicamos ese criterio porque por esa regla no habría servicios públicos como educación, sanidad o transporte”, planteó Ponte, que dejó claro que “nuestro objetivo es seguir programando actividades de calidad, plurales y para todos los gustos y edades”. Un criterio que “seguirá siendo la base del trabajo del gobierno local que ha reforzado en los últimos años la programación de actividades”.