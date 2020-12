"Nos han dejado tirados como perros", claman los camioneros asturianos atrapados en Inglaterra

En una línea similar se expresa Braña. "En Dover ya han empezado a hacer pruebas el Ejército, pero esto es un puerto más pequeño y por aquí no ha pasado nadie. Lo que quieren es despejar la carretera porque allí hay miles de camiones. Si no vienen a hacerlas aquí, que al menos nos dejen cruzar para hacer la PCR en Francia. Si no se arregla podemos tirarnos aquí semanas". La situación empieza a apremiar por la precaria situación en la que se encuentran. "Hacemos vida en la cabina del camión, sin poder asearnos y la comida ya escasea. Queda alguna lata de mejillones y algo de embutido. No podemos estar así mucho más".

Se une, además, lo especial de estas fechas. "Mi madre es una persona mayor que sufrió un ictus hace un año y medio. Está sola y no voy a poder llegar a tiempo para pasar las Navidades, porque, en el mejor de los casos, me quedarían unas 28 horas de viaje hasta Asturias". Y añade: "Llamé a la embajada y no nos dan respuesta. Nos han dejado abandonados, tirados como a perros. Esto es una vergüenza".