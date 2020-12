Los camioneros "atrapados" en Reino Unido vuelven a casa por Navidad: "Los de la embajada tendrían que estar al paro"

Descanso “sidreru” tras unos días de angustia. Todo empezó el lunes, cuando los camioneros llegaron al puerto para viajar en el “ferry”. Lo que preveían como mero trámite se transformó en una ratonera sin escapatoria: más de cien camiones varados y una noticia poco alentadora: “Nos dijeron que, ante la nueva cepa del covid-19, teníamos que hacernos una PCR para poder volver a casa. Eran las siete de la tarde, ¿Quién te fae una PCR a esa hora?”, clama Braña. Él está convencido de que fue una “excusa” por los problemas en la negociación del Brexit pero, aún así, la normativa estaba clara y sobre la mesa: nadie saldría de aquel puerto sin una PCR negativa en covid-19.

Empezó el trajín para hacerse la prueba. “Llamamos a un número que nos dieron, pero era solo para residentes. Luego buscamos una clínica privada, pero eran todo problemas”, explica Chus Braña. El primero: el tiempo de espera para hacerse la prueba. Alcanzaba los cinco días. Otros dos, por lo menos, para conocer el resultado. El precio de la PCR rondaba las 200 libras.

“Llamamos cientos de veces a la embajada y no nos lo cogieron. Por mí, podrían irse todos al Inem” Chus Braña - Camionero

“Llamamos cientos de veces a la embajada y no nos lo cogieron. Por mí, podrían irse todos al Inem”, ha censurado Braña. En su casa de Langreo le estaba esperando su madre, aún convaleciente tras sufrir un ictus. A Candanedo, su mujer y su hija de 20 años. “En la tarde del miércoles, llegaron unos sanitarios para hacernos la PCR”, explicaron. En unas horas, tenían su negativo en la mano.

Todavía faltaba el último escollo: en el barco había sitio para la mitad de los cien camiones que esperaban. “Yo tenía el 51 y fui el último en entrar; me voy a comprar un décimo de lotería que acabe en ese número. No me podía creer que ya estuviéramos dentro y que todo había pasado”, explicó Braña. Eran las 23.00 horas del martes. La Nochebuena sabían que la pasarían en ruta, así que la disfrutaron como mejor pudieron: en el camión, friendo unas salchichas y con chorizo picante.

Lo que fuera por un objetivo: salvar la Navidad. Y hoy, al mediodía, lo consiguieron. Candanedo fue rápido a casa para ver a su familia y disfrutar de la comida navideña. La interrumpió, amablemente, para atender a LA NUEVA ESPAÑA: “Todos se pusieron muy contentos de verme y yo estoy feliz estando aquí. Son fechas señaladas para pasar en familia, no para que te dejen ‘tirao’ en un puerto, como nos dejaron a nosotros”.

Chus Braña supo lo que tenía que hacer lo primero: ir a ver a su madre para saberlo todo sobre su salud, y resarcirla por una Nochebuena sola. “Sé que fue un mal trago para ella”. La mujer lo agradeció pero, como buena madre, pronto le invitó a celebrarlo: “Vete y toma unos ‘culetes’, que sé que te presta”, le dijo.