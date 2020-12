El PP reclama la apertura “inmediata” de las estaciones de esquí asturianas

La presidenta del PP asturiano y portavoz del grupo parlamentario popular en la Junta General del Principado, Teresa Mallada, solicita al Gobierno regional encabezado por Adrián Barbón que “reabra de inmediato” las estaciones de esquí en Asturias. Mallada esgrimió que las estaciones “están preparadas” para abrir y que la condición impuesta por la consejería de Salud para hacerlo era que Asturias se encontrara de nuevo en el nivel dos. En estos momentos, Asturias está con una incidencia acumulada a 14 días de menos de 150 casos por 100.000 habitantes.

A esto se suma que, desde el mes de octubre, “las estaciones de esquí de España cuentan con un protocolo de medidas higiénico-sanitarias para hacer frente al coronavirus, que tiene como objetivo principal garantizar la seguridad, proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios entre los usuarios de los servicios prestados por las estaciones de esquí”, explican desde el PP.

Así las cosas, Mallada reprocha al Gobierno asturiano que “si no abren las estaciones asturianas de inmediato es porque les resulta más cómodo dejarlas cerradas” y advierte de que mantener las estaciones cerradas supone “un enorme perjuicio, no solo para quienes practican el esquí y el deporte en general, sino también para los propios complejos. Y muy especialmente para los comerciantes, empresarios y hosteleros de las inmediaciones de las estaciones, que no pueden permitirse perder la temporada de esquí”, apuntó la dirigente popular.

Concentraciones

Para mantener cerradas las estaciones de esquí, el Gobierno asturiano alega que, pese a que son equipamientos al aire libre y que la práctica deportiva del esquí es saludable, las estaciones trascienden su condición deportiva y concentran en torno a sus instalaciones actividades recreativas, lúdicas y sociales. En este sentido, Teresa Mallada pone como ejemplo la gestión de otras comunidades autónomas como Castilla y León, donde en la estación invernal de San Isidro han tomado medidas concretas, por ejemplo, en las colas, utilizando megafonía, pantallas y control. Y en los lugares cerrados, como las salas de alquiler, creando un circuito con semáforos y felpudos de desinfección.

“La diferencia con otras comunidades autónomas, como Castilla y León, es evidente. Mientras que en San Isidro han tomado medidas concretas, los dirigentes asturianos prefieren no trabajar y mantener cerradas las estaciones”, censura Mallada. “Un despropósito que pone en evidencia la falta de eficacia de un Gobierno que no arriesga y deja caer las actividades que crean riqueza en Asturias”, añade la líder del PP.

La exigencia de la presidenta del PP se suma a la que ya se hizo desde la patronal del sector turístico y hostelero de Asturias, Otea. Días atrás, reclamó al Gobierno regional la apertura de las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno en el plazo de tiempo más corto posible. También solicitaron cierta flexibilidad en el cierre perimetral de la región para que se pueda disfrutar de ambos complejos invernales, “suspendiendo en puntos específicos” la restricción para permitir el paso de asturianos a León y viceversa.

Esta es una de las reivindicaciones que, desde hace semanas, venían planteando los hosteleros y también los clubes de esquiadores de los concejos de Aller y Lena, donde se encuentran las estaciones de esquí de Asturias. Desde Otea, la asociación empresarial que representa al conjunto de la actividad turística de Asturias, se han respaldado estas reivindicaciones. “Pedimos al Gobierno del Principado de Asturias la apertura de las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno y Pajares como ya ha hecho el gobierno de Castilla y León con la de San Isidro”, recalcaban desde la patronal asturiana. Además, incidían en que “resulta necesario permitir el acceso de los esquiadores a estas infraestructuras deportivas desde cualquiera de las dos comunidades, suspendiendo el cierre perimetral en estos puntos específicos”.

Desde Otea consideraron “del todo ilógico y de muy difícil explicación” que estas estaciones, “que desde siempre han sido utilizadas por ciudadanos de ambas comunidades, no puedan ser aprovechadas a causa de la existencia de un cierre perimetral, que puede estar aconsejado en su conjunto, pero que, en circunstancias y situaciones tan específicas como estas, no se sostienen ni superan un análisis razonable”. La patronal apuntaba, además, que “resulta fácil controlar el tránsito por ambos limites territoriales (puerto de San Isidro y puerto de Pajares), y que se hace exclusivamente para el acceso a las estaciones de esquí”.

Incidencia

Por su parte, desde el Principado, el pasado 12 de diciembre justificaron la decisión de posponer la apertura de las dos estaciones invernales asturianas al considerar que los datos de incidencia del coronavirus aún eran demasiado elevados, por lo que fijarían la fecha del inicio de la temporada de esquí cuando la crisis provocada por la covid-19 evolucionase hasta una situación más favorable que permita poner en marcha las instalaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno en condiciones sanitarias adecuadas. Desde entonces, según apuntaba Mallada, la incidencia del virus es mucho menor. Mientras Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno se mantienen cerradas, los complejos leoneses de San Isidro y Leitariegos funcionan con total normalidad.