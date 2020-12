El tren minero alcanza el 80% de ocupación en su reapertura con el aforo limitado

Desde Oviedo llegaron Gonzalo Olmos, Beatriz Iglesias y el pequeño Manuel Iglesias. “Es la primera vez que venimos, lo conocíamos por los medios de comunicación, así como por las redes sociales. También hemos seguido cómo se ha ido desarrollando el proyecto”, apuntaba Olmos. ¿Y por qué ayer? “Pues teníamos ganas de venir desde hace tiempo porque ya hemos ido a otros contenidos museísticos similares, como el Museo de la Minería o el Museo de Arnao. Nos apetecía mucho venir al Ecomuseo, además hemos tenido un día muy bueno para disfrutar de la visita”.

Este ovetense también rompió una lanza en favor de la “cultura segura” ya que “las instalaciones culturales como estas deberían estar abiertas y espero que los responsables de otros equipamientos culturales también sigan esta estela”. Palabras que agradeció la directora del museo, quien destacó que “estamos siguiendo todas las medidas de seguridad y el personal está muy concienciado, con lo que no debería haber ningún problema para continuar con nuestra actividad”, destacó.

La jornada inaugural contó con una ocupación del 80 por ciento. “Hubo gente en todos los viajes, aunque no fueron completamente llenos. Tenemos reservas para el resto de los días que vamos a estar abiertos, la gente se está animando mucho, así que estamos muy contentos”. Una alegría que también compartió la ovetense Patricia Valdés, que fue otra de las visitantes junto a su sobrina Nora Valdés, que reside en Madrid, y Mateo Rodríguez. “No sabíamos que era el primer día de apertura, la verdad que miramos qué se podía hacer hoy y tuvimos la oportunidad”, destacó Valdés. Aunque nunca había estado en el Ecomuseo, esta ovetense señaló que “lo conocía porque me lo comentaron unos amigos de la pandilla a los que les gustó mucho, y como iba con niños, vi que era una buena opción”. También estuvo mirando la posibilidad de acceder a la visita del pozo Sotón, en San Martín, “pero no lo veía para los niños; mejor para otro día que vaya con mayores”.

Mateo Rodríguez, por su parte, estaba encantando con la visita: “Lo que más me gusta es el tren, está muy bien montado”. El trayecto se inició en la estación de El Cadavíu, donde se encuentra el centro de recepción de visitantes. De allí sale el convoy hasta el pozo San Luis, en La Nueva, a treinta metros bajo tierra. Después se sale a la superficie para ver la explanada del pozo y sus instalaciones, regresando luego hasta El Cadavíu en el mismo tren o por la senda que une ambos puntos.

Las salidas estaban programadas para las 11, 11.50, 12,40 y 16 horas. En cada una podían montar un máximo de doce personas y los grupos podían ser de hasta seis personas, tal y como indicaron los gestores del equipamiento turístico langreano. Es la segunda reapertura de las instalaciones debido a la crisis sanitaria, aunque esta vez se ha hecho con menores aforos que tras la primera clausura.

El pasado 25 de junio el tren volvió a circular ocupando 50 de las 72 plazas con grupos de 25 personas como máximo durante la visita en el pozo San Luis. También hubo más restricciones como limitar la capacidad de los ascensores y el acceso simultáneo a dependencias como la tienda, el botiquín, la fragua, la carpintería y los baños. Asimismo, se modificaron las paradas de la visita guiada y se dio prioridad a las que tienen lugar al aire libre, entre otras actuaciones.

Esta normalidad se paró hace más de mes y medio, debido de nuevo a las restricciones impuestas por el Principado para contener la propagación del coronavirus, De momento, los visitantes podrán disfrutar del Ecomuseo hasta el 30 de diciembre. Y después, del 2 al 10 de enero.

Obras

El Ayuntamiento ha aprovechado el cierre del equipamiento turístico por las restricciones fijadas por el Principado con el objetivo de intentar frenar la propagación del covid-19 para acometer varias obras de acondicionamiento. Entre las actuaciones ejecutadas figura la mejora de la vía tanto en el tramo exterior como en el interior del trayecto entre la estación de El Cadavíu y el pozo San Luis de La Nueva. Y la mejora del sistema de audio del tren, que no se ha renovado desde que empezó a funcionar, en junio de 2013.

La reforma de la instalación eléctrica para abrir de nuevo el “chigre” es otro de los trabajos programados. También se abordó la reparación de la cubierta de la sala de máquinas. A todas estas actuaciones se destinarán alrededor de 50.000 euros. El gobierno local prevé destinar cada año de este mandato una partida para obras de acondicionamiento.