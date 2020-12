El sector turístico ligado a las estaciones de esquí asturianas se acerca a unas pérdidas estimadas de un millón de euros este año, la mitad de los ingresos de toda la temporada, por el cierre de los complejos invernales. Así lo denunciaron ayer en Valgrande-Pajares los diputados populares Beatriz Polledo y José Manuel Felgueres, que estuvieron acompañados por el portavoz del grupo municipal del PP en Lena, Fernando Secades. Los tres se reunieron con los responsables de los clubes y usuarios de la estación para hacer ver al Gobierno de Asturias que las estaciones de esquí asturianas “no pueden seguir cerradas”.

Los populares destacaron que “la situación ya es insostenible, nos encontramos a punto de finalizar diciembre y las estaciones asturianas ya han perdido este año el puente de la Constitución y las Navidades. Si se pierde también la semana de Reyes y se contabilizan estas pérdidas unidas a las que ya sufrieron por tener que cerrar muy pronto la temporada pasada por la pandemia, se estima que el total de todo el sector ligado a las estaciones asturianas este año puede alcanzar el millón de euros. Es decir, estaríamos hablando de perder casi el 50 por ciento de los ingresos de toda la temporada”.

Señalan que, en torno a las estaciones, existe un tejido empresarial y profesional extenso, que vive directa o indirectamente de estos complejos, como hoteles, restaurantes, tiendas de esquí, escuelas deportivas, supermercados o quioscos. “Así como otras temporadas es la ausencia de nieve la que no permite desarrollar esta actividad, esta temporada las dos estaciones asturianas disponen de suficiente acumulación de nieve y por eso no se entiende que, a estas alturas, el Gobierno asturiano no haya puesto en marcha las medidas concretas que permitan tener abiertas las estaciones”.

Aglomeraciones

El Ejecutivo regional utiliza como argumento para aplazar la apertura de las instalaciones las aglomeraciones, el ocio y las actividades lúdicas que se producen tras la jornada de esquí, lo que los esquiadores conocen como “apre-ski”. Pero para el PP y los usuarios, “ampararse en el ‘apre-ski’ como motivo para no abrir las estaciones es dejar claro el absoluto desconocimiento de la singularidad de nuestros complejos invernales. Si tuviera interés por este deporte y conociera en profundidad las estaciones asturianas sabría que aquí no existe ‘apre-ski’, ya que, por ejemplo, Fuentes de Invierno no dispone ni de un servicio anexo al complejo. Tan solo cuenta con el edificio que reúne los servicios propios de la estación de esquí”.

Por otro lado, el formato reducido de los complejos, así como la reducida distancia a grandes núcleos de población “hacen que las familias se desplacen desde sus domicilios a primera hora de la mañana para regresar tras la jornada de esquí, no existe una oferta de ocio ni ‘apre-ski’ en ninguno de los dos complejos invernales”.

Para comprobarlo, apuntan en el PP, “solo hay que acercarse al aparcamiento tras el cierre de los remontes, sobre las cinco de la tarde, para ver que, una vez finalizada la jornada de esquí, las estaciones quedan vacías y sin oferta lúdica posible”. Asimismo, y a diferencia de hace varias décadas, “actualmente no existe ningún transporte colectivo que dé servicio a las estaciones. Todos los usuarios se desplazan en sus vehículos privados y el actual perfil de la mayoría de usuarios es de carácter claramente familiar, que se desplaza en su vehículo privado y que no quiere estar atado a ningún horario de llegada o regreso”.

Además, los nuevos formatos de forfaits, por ejemplo el “forfait 4 horas”, permite a los usuarios esquiar durante las cuatro horas que él quiera, por lo que no está sujeto a una hora de llegada ni salida de la estación. “Esto conlleva que no se produzcan aglomeraciones en horas punta, como pudiera ser a primera hora de la mañana o a última de la jornada”, resaltan. “Si a esto sumamos que el cierre perimetral de la provincia impide acoger a los turistas de Galicia, Portugal y otras comunidades autónomas, reducimos aún más la afluencia de usuarios en puentes, fines de semana y festividades”, destacan.

Para los populares, lo que hay es una “falta de interés” por parte del Gobierno, sobre todo haciendo alusión al retraso que ha habido en sacar el calendario de la temporada de nieve o que, en lugar de ofrecer incentivos para los esquiadores en las tarifas, en Asturias se ha incrementado el precio del forfait. Tampoco se ha puesto medidas, según destacan los populares, para compensar a aquellos que se saquen el abono de temporada.