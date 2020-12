El PSOE respalda la privatización parcial del servicio de limpieza del casco urbano anunciada por el gobierno local de Mieres, si bien considera que debe ser “una actuación puntual de contratación”. Aseguran los socialistas que, desde que IU llegó al Ayuntamiento, “ha negado sistemáticamente la evidencia de la situación de limpieza en nuestro municipio y durante estos años el grupo municipal socialista ha presentado propuestas y ha reclamado y denunciado la situación a la que sus decisiones estaban llevando”.

Hacen memoria con el cambio de la recogida de basuras, “lo que implicó que una parte del personal de limpieza de nuestras calles y pueblos se destinase a la recogida, y comenzó la merma del servicio”. Continuaron con el traslado de personal de limpieza y jardines a la piscina municipal, “agravando la situación, porque supone menos personal, menos servicios, y desde luego tampoco ahorro”. En cuanto al argumento de la ley de estabilidad del PP, “es verdad que constreñía las acciones de los ayuntamientos, pero incluso en esa ley restrictiva había fórmulas para mantener servicios esenciales, exigía trabajar para argumentar esas necesidades que eran evidentes”.

Gastos

“Los gastos elevados en material, la compra y alquiler de camiones y de otros vehículos de limpieza no fueron efectivos, unos no eran válidos para nuestros pueblos, no había personal para poder sacar rendimiento y la situación de nuestras calles era cada vez peor”, indicaron. Sin embargo, “IU y el gobierno municipal nos atacaba, un claro ejemplo fue la acción conjunta de toda la oposición, PSOE, PP y Somos Mieres durante el mandato pasado”.

El PSOE de Mieres lleva mucho tiempo hablando de la necesidad de un plan de choque para revertir esta situación. “Un plan de choque que pasaba primero por la reorganización del servicio de limpieza y si era necesario por una actuación puntual de contratación, porque había que dar una respuesta a la demanda de la ciudadanía para revertir la situación del concejo, y así lo manifestamos siempre en las reuniones que mantenemos con las asociaciones vecinales, el servicio público es esencial, las necesidades extraordinarias derivadas de la falta gestión política del gobierno municipal de IU eficaz han de ser solo eso, extraordinarias”.