Sin fecha para renovar la dirección en la Escuela Politécnica de Mieres

En principio, hasta que no se forme la Junta de Escuela, no se pueden convocar las elecciones a la dirección. Unos comicios a los que Asun Cámara no podrá presentarse y en los que, de momento, no ha trascendido ningún nombre. Sin embargo, es posible que la directora no espere tanto tiempo y solicite la renovación sin que se hayan producido las otras elecciones, en tal caso, la autorización no dependerá ya de la Escuela Politécnica de Mieres. Cámara argumenta que “estoy cansada y lo haría por responsabilidad”, además podría seguir con otras dedicaciones dentro de la Universidad. Eso sí, también podría darse el caso contrario y alargar aún más el mandato. De hecho, como comentó la directora, su antecesor Antonio Bernardo “estuvo diez años, así que poder se puede, pero yo prefiero que se renueve la dirección”. De hecho, Cámara pensaba que iba a poder dejar el cargo nada más empezar el curso académico, pero el coronavirus lo torció todo. El nuevo director o directora tendrá como reto la renovación de los planes de estudios en las titulaciones que actualmente se imparten en el centro. Cámara deja atrás numerosas iniciativas, como la puesta en marcha del máster de Caminos, Canales y Puertos o la renovación del grado de Geomática, antes Topografía, para adaptarlo a los nuevos tiempos, por poner sólo algunos ejemplos destacados. También resaltable ha sido su total implicación con el campus universitario de Mieres, con una defensa a ultranza de ellas, además de su estrecha relación de colaboración con el Ayuntamiento de Mieres.