La vía de salida al soterramiento: El Gobierno autoriza el nuevo convenio, que no se sabe si será válido

La obra para eliminar el corsé férreo de Langreo (en marcha desde finales de 2009) cumple tres años paralizada. Los trabajos del falso túnel finalizaron en septiembre de 2017 y, desde entonces, la culminación del proyecto (con la instalación de las vías y la urbanización de los terrenos liberados) está varada en los despachos. Esa culminación se fue demorando durante meses hasta que, en el otoño de 2018, se informó de que era necesario cambiar el convenio para que el Adif instalase las vías. Desde entonces, por diferentes problemas administrativos, se han redactado cinco borradores del convenio para desbloquear la obra y en dos ocasiones, al no firmarse en los ejercicios en los que se elaboró, se tuvieron que reajustar las anualidades. Ahora podría ser la tercera.

El asunto se abordó en el Pleno de Langreo de ayer, a preguntas de Ciudadanos y de Unidas por Llangréu. “La información que hay es la autorización de la firma de ayer (por el martes). A partir de ahí seguirá, entendemos, los trámites necesarios para que esto avance”, indicó la regidora, Carmen Arbesú. El portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, preguntó de forma expresa, que pasaría “si no se firma antes de que acabe el año, ¿puede suponer hacer un nuevo convenio o sirve el anterior?”. Arbesú replicó que “lo que ha pasado por el Consejo de Ministros es el acuerdo por el que se autoriza” la firma. “No es que tenga muchas más noticias, pero intuyo que algo sí tendrá que modificarse, entre otras cosas que el Consejero ya no es Juan Cofiño sino que ahora mismo depende de Alejandro Calvo. Y aunque solo sean los nombres de la firma ya es algo que cambia. No sé si, al finalizar el año, hay que ajustar también alguna anualidad, pero desde luego tendremos noticias, supongo, en breve en este aspecto. Pero el hecho de que haya pasado por Consejo de Ministros para mí es una gran noticia y un motivo de gran celebración para acabar este año”, remarcó la regidora de Langreo.

David García, portavoz de la Plataforma del Soterramiento de Langreo, indicó que la autorización de la firma “es uno de los pasos previos a la firma formal del convenio. Ahora quedaría que el Adif, a través de su Consejo de Administración, se reúna y haga un aprovisionamiento de gastos de 40 millones para la ejecución de la obra. Es un pequeño paso, importante, pero hay que tomarlo con cautela. Hemos perdido un año de obra y un año administrativamente y nos metemos en 2023 como fecha de finalización”.